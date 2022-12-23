史詩級質詢！柯文哲參戰《炎上王世堅》 網嗨：這是真愛
主打精緻下流、絕對冒犯的現場喜劇《炎上 BURN》近日推出第二季，主角邀請到政壇重量級嘉賓「鬼娃恰吉」王世堅，其鮮明的魅力及特殊的作風被一眾粉絲大讚為「真男人」，而談到他必定不會忘記台北市長柯文哲，薩泰爾娛樂便於22日投下震撼彈，宣布柯文哲確認加入表演，將與一系列夥伴一起「冒犯」王世堅，來個議會外的反向質詢！
編輯中心/綜合報導
薩泰爾娛樂近日推出「炎上王世堅」專場，炎上大將軍為博恩，炎上「火伴」包括謝龍介、學姐黃瀞瑩等人，21日中午一開賣現場門票便秒殺售罄，當時有不少沒買到票的人在留言區哀號，還有人敲碗要柯文哲一同上台，沒想到這些都被薩泰爾娛樂聽到了。
22日晚間，薩泰爾於臉書公布開賣「炎上王世堅」線上版，同時並投出「柯文哲確認參戰」的震撼彈，稱是「史詩級質詢名場面」、「相愛相殺CP同台！王世堅 x 柯文哲的夢幻聯動」。
多位政壇名人留言，學姐黃瀞瑩「根本去看戲的啊（笑）」、黃珊珊「真令人期待」、高虹安「注意看，這個組合太狠了」，網友則歡呼「柯：我等這個場面等了八年」、「這個厲害了我的天，什麼是真愛我終於看見了～」、「這一對才是真正的夢幻組合」、「好像是在議會」。（編輯：李惠婷）