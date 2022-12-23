疑法國派對太嗨！Jennie「親臉頰片」瘋傳 西方男身份曝
大勢韓團「BLACKPINK」在全球吸粉無數，團員Jennie憑著姣好外貌及絕佳衣品成為男、女生心目中的頭號女神。近日韓網卻傳出一段疑似是Jennie在法國私人派對瘋玩的影片，還被截錄到她臉貼臉緊擁一名西方臉孔的男性，接著毫不避諱地在對方臉上親吻，引起全網譁然。
編輯中心/綜合報導
近日網上流傳多段影片，被指出是14日Jennie參加法國精品私人派對時所攝，影片中她身著用格紋紗包裹的細肩白色背心，與同行女性友人一同在音樂中扭腰跳舞，看起來相當沉醉，而其中有段是她緊摟某位男子，並主動在對方臉頰落下一吻的畫面。
該段影片在韓網掀起熱烈議論，有人質疑「那個是Jennie嗎」，有人則大喊失戀「天啊我的女神，放開她」、「V怎麼辦」、「看起來很開心」，不過後續該男子的身分被指認，是Jacquemus創辦人法國設計師Simon Porte Jacquemus。
據悉，BLACKPINK近期正忙於《Born Pink》世界巡迴演唱會，預計前往20多個國家，明年3月便會來台開唱，11月售票時曾掀起一股搶票風潮，而她們目前剛結束北美演唱會，12月11至12日間則在法國表演。（編輯：李惠婷）