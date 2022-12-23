19歲網美公廁遇襲！遭跟蹤虐打20分鐘 毀容、失明難復原
中國浙江近日傳出一件駭人聽聞的女子遇襲案，19歲抖音網紅「仙氣樂蘊」在公廁遭陌生男子跟蹤，接著拿磚塊擊倒，摳挖她雙眼及拔舌，凌虐約20多分鐘，後來還意圖先殺後姦，幸虧路人聽到呼救聲趕忙救援，送醫後雖性命無礙，但她的臉蛋及眼球皆被嚴重損傷，未來恐怕難以復原。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，仙氣樂蘊於10月30日下午進入公廁，當時雖然聽到門外有異響，但沒多在意便開門出來，不料一名陌生男子突然從旁衝出，用磚頭將其擊倒後撕咬她的鼻子和臉，接著更為了控制她，動手摳其眼珠、拔其舌頭，雖多次掙扎逃脫，但不久又被抓回狂揍。後來仙氣樂蘊開始「裝死」，認為對方也許會因此罷手，可男子卻變本加厲，撕開衣服想進行侵犯，發現無法如願撕開，便直接隔著衣褲猥褻。
仙氣樂蘊回憶以上過程約有20分鐘，直到一對夫妻路過報警才讓男子停手，可對方離開前惱羞成怒，拿起磚頭重擊她的頭部，導致臉部嚴重骨折，牙齒也被擊落6、7顆，又因傷勢過重，視力只剩下0.04。醫師見其慘狀都忍不住搖頭，仙氣樂蘊雖性命無礙，但幾近毀容，眼睛也難以復原。
而令仙氣樂蘊最無法接受的是，事發後施暴的俞姓男子雖被警方逮捕，但自己被判為輕傷，故該男只需3年即可出獄，且施暴者及其家人至今都未向她道歉，其母反而責怪她讓自己的兒子坐牢。目前她已經出院，可時刻擔心會被俞姓男子一家報復，相當害怕。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110