兩女兒出櫃、出家遭鄰居歧視「很亂」！媽1舉動暖哭3千人
「還好當初我選擇接納她們的選擇」一名母親在臉書上發文，透露自己曾因兩個女兒一度陷入憂鬱，因為大女兒出櫃、小女兒出家，讓整家因此飽受異樣眼光，但她並沒有責罵女兒們，反而是給了一個擁抱，讓她們知道媽媽的接納與愛，貼文一出，感動3千多名網友，紛紛留言大讚：「她們真幸福，有一個能在她們最困難的時候，全力支持的媽媽。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「匿名2公社」中貼文，她表示自己有4個子女，其中2名兒子十分平凡，但另外2個女兒卻曾經讓她很擔心，因為大女兒是同性戀，「她出櫃的那一天，我是震驚再震驚」，但原PO仍選擇給女兒一個擁抱，「因為給她一個擁抱，她永遠是我的孩子，給她一巴掌，我就沒了這個孩子」，如今女兒和老婆都住在家裡，她還多了一個女兒。
原PO透露，至於小女兒則是曾經出家6年，如今還俗在家帶髮修行，「她出家的那年，真的是讓我哭斷腸」，曾經她因為兩個女兒的事情一度陷入憂鬱，因為擔心女兒們遭受異樣眼光。
「有段時間鄰居不會跟我們往來，認為我們家很亂」，原PO表示，大女兒出門上班時看到鄰居都會打招呼，即使得不到回應，一樣看到人就叫人，小女兒還俗之後也一樣，所幸多年過去了，左右鄰居不只不再用異樣眼光看待，甚至也接納了她們，不再排擠原PO一家，她也感動坦言：「還好當初我選擇接納她們的選擇，要不然她們現在還躲躲藏藏的過日子，孩子們～辛苦了。」
貼文曝光後，網友們看完紛紛感動留言，「好洋蔥，媽媽辛苦了，要尊重孩子的選擇真的不容易」、「我好感動，紅了眼框，愛讓你擁有許多」、「能深深感受到母親對孩子的操心及愛，孩子應該也很欣慰有能夠體諒她們的母親」、「她們真幸福，有一個能在她們最困難的時候，全力支持的媽媽」、「父母的態度真的很重要，慶幸她們在有愛的家庭長大」。（編輯：賴禹妡）