名家論壇》黃創夏／國民黨的投機嘴臉又來了

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毫無疑問，2022的九合一大選，民進黨就是大敗且在「傳統綠」沉默地對民進黨不滿的情勢之下大敗，這樣的困窘就是雖然王鴻薇才當選市議員，還沒就職就跨區參選蔣萬安遺留的台北市第三選區立委補選，被視為比較親藍的TVBS民調都還有非常高比例認為王鴻薇是「落跑」，但她挾著補選低投票率的慣例、北市三選區藍軍基本盤比較佔優勢的便宜，根本不甩「落跑」質疑，頻頻發揮她被深藍視為「女戰神」的本事，壓制對手吳怡農的氣勢。
同樣的局面也發生在嘉義市，因故延遲投票的嘉義市長選舉，雖然事先各方都預估黃敏惠挾現任優勢，連任無虞，但12月18日投票卻是雖然投票率偏低，仍是全面徹底壓倒式的擊潰民進黨的挑戰者，甚至連民進黨的基本盤都催不出來，在在看出民進黨目前敗選之後的欲振無力。
這樣的局面之下，民進黨的氛圍頗像是2021年底到2022年初的國民黨一樣，在「四大公投」慘敗和「中二選區立委補選」重挫之後，士氣低迷，那些天天對著國民黨黨中央和深藍選民比手畫腳的「戰鬥藍」各個噤若寒蟬，整個台灣的言論風向，都是越來越失控的親綠側翼在主導，在引導話題，終於讓民進黨的「傳統綠」、「正綠」投不下去，中間選票和年輕選票轉身而走。
國民黨卻千萬不要以為這場大選是國民黨的勝利，細看國民黨的選情，要不是民進黨更難看且行政團隊之「權力的傲慢」（黨中央第3次檢討會上的黨務主管之語）以及那些「非我族類，必出征」的「側翼」囂張失控，以及掌握選舉決策權的「英系」太多專斷獨行，讓民進黨失敗，國民黨其實沒比民進黨好到哪裡去！
且看，苗栗縣的提名紛擾，最後還是鍾東錦打敗國民黨提名候選人，很多國民黨籍縣議員都帶槍投靠，黨中央毫無處理能力；澎湖縣的丟失也是因為國民黨無法完全處理地方的紛爭與恩怨；而新竹市則是在那些已經在網路上取代綠軍側翼的「新聲量指揮官」鼓吹中，林耕仁之遭遇更讓人看透國民黨黨中央其實威信蕩然，對地方人物缺乏協調本事、對盤據地方的「社會勢力」毫無招架之力，而在新竹市更是完全被外人牽著鼻子走，而且還會屈意順從。
這樣子的局面之下，雖然表面上是國民黨勝選，本就缺乏領導威望的朱立倫黨中央，在那些「宮廷藍」、「宮鬥藍」和「戰鬥藍」，還有在這次選舉當中，偏藍立場而且是學習這一、兩年內極盡囂張之能事的民進黨網路側翼的「自媒體」群主們，他們都勢先定調「大勢使然，朱立倫和黨中央並無功勞」，早就預告等到立委提名，還有總統大選的角逐之時，他們必將自居「造王者」，指點江山、樂此不疲，複製民進黨的「網軍領黨」模式，恐怕還會變本加厲。
例如，「高虹安事件」當中，不論是《憲法增修條文》、《刑事訴訟法》和《地方制度法》在民主法治的台灣都有具體和明確規範，到目前為止，稍有法治常識者，都知道檢調單位目前都在法制規範當中很有節制在進行，檢調單位並未有「褫奪公權力」的權限，在2006和2018台灣都有鶯歌鎮長和新北市市議員在看守所中「宣誓就職」慣例，但他們卻非要炒作「沒收選舉」轉移焦點，為王鴻薇護航還沒謝票就繞跑的「背叛」選舉！
值得慶幸的是，台灣選民一向比政客和幫閒之徒更清醒，也會在關鍵時刻會做出判斷以及裁罰，國民黨要是真的讓這些「自居造王者」尾巴也翹上天，屆時必會倒大楣，勿謂言之不預！
正因為如此，民進黨也不需要懷憂喪志，國民黨內亂將啟，民進黨好好重新出發，應能可挽回這次失望而不投票的傳統支持群。
當然，有些人物還是該世代交替了，邱吉爾的名言「酒店關門，我就走」是他成為一代名相的經典風範，如今「鐵門已半拉、酒保正熄燈」，如果還賴著不走，賴清德必定將是「負重前行」，難以施展。
正告蘇貞昌：你不走，大家怎麼懷念你？
再不走，強留恐怕留成仇。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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