恰吉賣爆了！《炎上王世堅》挺進電影院 網傻：怪誕浪漫
現場喜劇《炎上 BURN》第二季嘉賓邀請到擁有「真男人」、「鬼娃恰吉」等多個封號的市議員王世堅，該專場隨著他的「真愛CP」柯文哲加入，人氣愈加火爆，現場售票一開賣就搶光，而昨（23）日薩泰爾娛樂再加碼，讓《炎上王世堅》挺進電影院大螢幕，網友見了直呼「在電影院居然為了看王世堅是什麼可怕的浪漫」。
編輯中心/綜合報導
薩泰爾娛樂近日推出的「炎上王世堅」專場，由炎上大將軍博恩帶領一眾「火伴」，包括柯文哲、謝龍介和學姐黃瀞瑩等人，用一連串幽默語言集體「冒犯」王世堅，這夢幻的組合果然吸引網友眼球，現場票開賣即完售、線上預購則突破萬人。
薩泰爾娛樂23日晚間再曝震撼彈，《炎上王世堅》加開威秀影城獨家𝗟𝗶𝘃𝗲直播，2023年1月7日表演當天，民眾除了可到壹電視攝影棚現場觀賞，還能到全台7個影廳同步收看演出，用大螢幕觀賞恰吉的一舉一動，而這番合作更是大大突破眾人以往對喜劇表演的認知！
網友回覆「去電影院只為了看王世堅！？注意看！這個男人太狠了！支持堅哥！！」、「從來沒想過自己會為了看王世堅買直播電影票，太浪漫了」、「10年前一定沒有人想到做喜劇能做到要開影廳轉播，X的曾博恩你真的搞到紅出圈啦」、「為什麼沒有新竹 我們蓋不好的只有棒球場跟學校，電影院是好的啊⋯⋯」。（編輯：李惠婷）