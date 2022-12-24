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2023年Netflix超狠！抓寄生帳號「用煩的」　2招逐步逼退

▲2023年Netflix超狠，抓寄生帳號用煩的，2招逐步逼退。（圖／記者周淑萍攝）
▲2023年Netflix超狠，抓寄生帳號用煩的，2招逐步逼退。（圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

影音串流平台龍頭Netflix近日動作頻頻，先是推出「管理存取權與裝置」功能，讓主帳戶能遠端登出其他帳號，近日更傳出2023年將正式管束「寄生帳號」，非同住者共享帳號將需額外付費，若不付費將會在觀看期間不斷推送驗證碼，讓用戶「煩到想付錢」！

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依外媒報導，Netflix認知寄生帳號模式會大大影響公司利潤，故為打擊此風氣祭出不少手段，此前曾推出低價「廣告版方案」，每月用6.99美元（約215元）即能暢享，可據串流訂閱分析公司Antenna表示，11月美國地區因此方案而加入的新用戶僅有9%，從原版改至廣告版方案的用戶則只有0.1%，成效不如預期，於是Netflix改變策略。

▲不付費者的非同住者共享帳號將在觀看期間不斷收到驗證碼。（圖／Twitter：picture_play）
▲不付費者的非同住者共享帳號將在觀看期間不斷收到驗證碼。（圖／Twitter：picture_play）
Netflix預計在2023年用「2招」擊退寄生帳號：

一、非同住者共享帳號需付費

Netflix會透過電腦IP、設備及帳戶活動監測來檢測是否有非同住者共享帳號之行為，此舉已在部分拉丁美洲國家、地區先行測試，價格約在3美元（約新臺幣92元）。

二、不付費者將狂收驗證碼通知

為加強上述規定，不額外付費者登入帳號時會不斷收到驗證碼通知，Netflix會把驗證碼送至主帳戶，寄生帳號用戶則需與其索取，持續輸入進該端才能使用，並且直至用戶付費，不然驗證碼將沒有停止的那天。（編輯：李惠婷）

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