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博客來解雇20年清潔阿姨！律師揭審查2關鍵：法院都會看

▲網路書店龍頭「博客來」昨（23）日遭律師陳又新指控，疑以「假承攬真僱傭」方式和打掃阿姨簽約。（示意圖／取自unsplash）
▲網路書店龍頭「博客來」昨（23）日遭律師陳又新指控，疑以「假承攬真僱傭」方式和打掃阿姨簽約。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

網路書店龍頭「博客來」昨（23）日遭陳又新律師指控，疑以「假承攬真僱傭」方式和打掃阿姨簽約，其服務20幾年後被解雇，而這期間都沒有勞健保，更連退休金都拿不到，消息曝光隨即引爆輿論譁然，而另一位律師林智群也點出法院審查的「2重點」。

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陳又新爆料網路書店龍頭博客來的「假承攬真僱傭」事件後，引發輿論發酵。律師林智群看完事件後也發文表示「博客來的傳聞如果是真的，那真的要檢討」，他認為台灣人喜歡在博客來買書，不只是因為習慣，還因為它是自己本土的網路電商，但不能欺負老實人，如果買書便宜是建立在書可以比較便宜，是建立在苛待勞工的基礎上，那寧可不要這樣的折扣。不過他仍持保留態度「期待看到另一方的說法」。

▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨，律師更直呼「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。（圖／翻攝自博客來臉書）
▲博客來被陳又新律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨，更直呼「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。（圖／翻攝自博客來臉書）
林智群律師也提到，相對於其他國家，台灣物價一直維持平穩，主因除了央行厲害之外，「我們把人力成本壓到最低，也是一個原因，而把人力成本壓到最少，通常就是苛待基層員工」，最常見的剋扣加班費、資遣費、預告工資之外，還有此次引發爭議的「假承攬真雇用」。

「假承攬真雇用」究竟是什麼意思？林智群律師解釋「就是明明你是勞工，但公司卻是跟你簽承攬契約，那公司就免去勞健保費用，也不用提撥勞退準備金，萬一你上班出什麼意外，也跟公司無關，因為你是承包商，不是公司的員工。」

但林智群律師也提到，法院對於這種樣態，已經從實際情況觀察，要用「承攬契約」閃躲勞資關係，不一定會被法院接受。法院會從兩個從屬性進行實質審查，人格從屬性與經濟從屬性：
1. 人格從屬性：你在公司裡面需要服從主管權威，並有接受懲戒或制裁之義務。

2.經濟從屬性：你並不是為自己之事業在進行勞動，而是從屬於他人（老闆），為老闆之目的而勞動。

若符合上述兩個要件，林智群律師認為「就算是你簽的是承攬契約，法院也會認定屬於勞動契約。」

而對爭議延燒，博客來24日上午也發出最新發表正式回應聲明，全文如下：

博客來長期以來重視每位員工的薪資福利與發展，公司人員穩定，流動率低，一切依照勞基法處理。

20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。

考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。（編輯：潘毅）


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