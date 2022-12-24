博客來解雇20年清潔阿姨！律師揭審查2關鍵：法院都會看

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林智群律師也提到，相對於其他國家，台灣物價一直維持平穩，主因除了央行厲害之外，「我們把人力成本壓到最低，也是一個原因，而把人力成本壓到最少，通常就是苛待基層員工」，最常見的剋扣加班費、資遣費、預告工資之外，還有此次引發爭議的「假承攬真雇用」。
而「假承攬真雇用」究竟是什麼意思？林智群律師解釋「就是明明你是勞工，但公司卻是跟你簽承攬契約，那公司就免去勞健保費用，也不用提撥勞退準備金，萬一你上班出什麼意外，也跟公司無關，因為你是承包商，不是公司的員工。」
但林智群律師也提到，法院對於這種樣態，已經從實際情況觀察，要用「承攬契約」閃躲勞資關係，不一定會被法院接受。法院會從兩個從屬性進行實質審查，人格從屬性與經濟從屬性：
1. 人格從屬性：你在公司裡面需要服從主管權威，並有接受懲戒或制裁之義務。
2.經濟從屬性：你並不是為自己之事業在進行勞動，而是從屬於他人（老闆），為老闆之目的而勞動。
若符合上述兩個要件，林智群律師認為「就算是你簽的是承攬契約，法院也會認定屬於勞動契約。」
而對爭議延燒，博客來24日上午也發出最新發表正式回應聲明，全文如下：
博客來長期以來重視每位員工的薪資福利與發展，公司人員穩定，流動率低，一切依照勞基法處理。
20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。
考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。（編輯：潘毅）