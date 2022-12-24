博客來解雇20年清潔婦！前員工曝「觀察」嘆：整間都她掃
網路書店「博客來」昨（23）日被律師陳又新指出，過去與一名不識字的阿姨簽約時，疑似用「假承攬真僱傭」的方式簽約，導致其在公司內服務20多年，被解雇後卻一點退休金都無法拿到，引起眾人關注。在陳又新臉書文的下方，更有位博客來前員工留言，透露整間公司僅有一位清掃阿姨「每天幫幾百位員工收垃圾清潔環境」，相當心疼。
編輯中心/綜合報導
陳又新23日晚間於臉書發文，表示有位阿姨在博客來服務20多年，天天準時打卡上、下班，卻突然被通知將在明年被解雇，也因為這個變故，不識字的阿姨終於發現當初簽訂的契約似有疑慮，因為她不僅拿不到資遣費與退休金，過去20幾年來也從未有勞健保和三節禮金，令律師痛心怒批「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。
一名自稱博客來前員工的網友於陳又新的貼文下留言，並轉發至自身頁面討論，說明自己僅在公司任職一年多，但公司就只有一位清潔阿姨，每天要幫幾百位員工收垃圾、清潔環境，且據她的印象，此人親切、健談又友善，「堂堂一個知名企業真的母湯這樣欸」。
博客來官方也於24日發表正式回應聲明，全文為：博客來長期以來重視每位員工的薪資福利與發展，公司人員穩定，流動率低，一切依照勞基法處理。20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案，並與當事人懇切溝通。（編輯：李惠婷）