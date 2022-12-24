博客來解雇20年清潔婦！「1公司」董事長貼心列4點親徵才
網路書店龍頭「博客來」昨（23）日遭律師陳又新指控，疑以「假承攬真僱傭」方式和打掃阿姨簽約，其服務20幾年後被解雇，而20年下來都沒勞健保，連退休金都沒有，消息曝光隨即引爆民間怒火，更有另一公司的董事長親自列貼心的4點前提表達徵才意願：「阿姨要不要來我們這上班？」
編輯中心/綜合報導
陳又新律師在臉書上爆出網路書店龍頭博客來的「假承攬真僱傭」事件後，引發輿論發酵。隨即有不少顧客及意見領袖紛紛留言撻伐。而陌生來電辨識軟體Whoscall開發商走著瞧股份有限公司（Gogolook）創辦人暨董事長鄭勝丰（Jackie Cheng）則在貼文下方留言「阿姨要不要來我們gogolook（whoscall）上班？」同時列出貼心4點前提「不用打卡、非承攬關係、有特休、有勞健保及勞退、法務會和阿姨解釋條文」。
「假承攬真雇用」究竟是什麼意思？林智群律師則解釋「就是明明你是勞工，但公司卻是跟你簽承攬契約，那公司就免去勞健保費用，也不用提撥勞退準備金，萬一你上班出什麼意外，也跟公司無關，因為你是承包商，不是公司的員工。」
而對爭議延燒，博客來24日上午也發出最新發表正式回應聲明，全文如下：
博客來長期以來重視每位員工的薪資福利與發展，公司人員穩定，流動率低，一切依照勞基法處理。
20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。
考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。（編輯：潘毅）