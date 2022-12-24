檢舉車輛未禮讓！警「這理由」駁回 網怒：難怪行人地獄
台灣的交通亂象日前登上國際媒體，遭CNN評論宛如「行人地獄」，有立委建議修法恢復民眾可檢舉人行道臨時停車，交通部長王國材也表示支持。不過有網友卻分享自己向交通大隊舉發轉彎車不禮讓行人的違規，雖然明顯看到轉彎車並未暫停禮讓綠燈的行人通行，車身直接插進斑馬線上，但警方卻回覆「不舉發」，而所持的理由更讓網友十分無語。
編輯中心/綜合報導
原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，「行人都走在斑馬線上了，車子慢慢插就沒關係？」透露自己檢舉一輛轉彎車行經台北市大安區四維路170巷與敦化南路二段，於行人綠燈通行斑馬線上時，未停等禮讓，而是不斷緩慢逼近插入，整個車身都卡進斑馬線，導致行人只能停下讓轉彎車先過。
然而警方回覆「不舉發」，要原PO需補正相關資料，理由是「系爭車輛進入行人穿越道後行人始由後方靠近，所檢舉案件不予採用」。讓原PO不禁感慨，「台灣行人的權力在國際汙名化，你我都有責任...」底下網友則紛紛留言說，「難怪是行人地獄」、「我在大阪走在路上都比台北舒服」、「在台灣行人根本就是弱勢到不行，不讓車還會被檢討」。而果然也有許多網友質疑，通行馬路的行人走得太慢，引發兩方論戰。
其實道路交通管理處罰條例第44條明文規定，「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰」。台北市交通局也曾解釋，駕駛朋友如看到行人通過，應在行穿線外停等行人通過，並在行人通過後有一定安全距離後再駛離，使民眾不感受到威脅為原則。（編輯：倪浩軒）