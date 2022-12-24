博客來解雇20年清潔阿姨！律師揭審查2關鍵：法院都會看

博客來清潔阿姨「為了一口飯在忍耐」！曝福利比工讀生差

▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨。（示意圖／Pixabay）
▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

網路書店龍頭「博客來」爆出「假承攬真僱傭」爭議，律師陳又新指控，60多歲李姓清潔阿姨服務該公司20多年，卻突遭解雇，這期間更是沒有勞健保、退休金。李姓阿姨本人也出面發聲，坦言，自己連工讀生享有的基本福利都沒有，「我是為了一口飯在忍耐」。

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李姓清潔阿姨表示，自己起初在博客來工作沒有簽約，後續才有簽下這份契約，當初說好打掃2層樓，月領2萬6，博客來起初也允許她能堅持起她工作，不會控制她的時間。沒想到後續公司要求卻突然變多，開始要求她每天都坐滿８小時，甚至還要打卡，清潔博客來所有區域。

到了近期，李阿姨突然收到總公司通知不再續約，只需要做到這個月底，但沒有任何費用能拿。李阿姨也立刻要求向總經理當面詳談「20幾年了，你們什麼都沒有給我，沒勞健保、沒有任何福利，契約時間到了，你們有沒有念在20幾年的情分上，你們要請財團的來也是不得已，怎麼不把我轉到財團？」但對方只解釋「我們有在替妳打算啦」。

▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨，律師更直呼「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。（圖／翻攝自博客來臉書）
▲博客來被律師爆出，以「假承攬真僱傭」的方式對待在公司20幾年的打掃阿姨。（圖／翻攝自博客來臉書）
李阿姨也坦言，自己20幾歲就帶著小孩四處流浪，「我怎麼不敢找總經理正面對決，什麼場面沒有看過，我是為了一口飯在忍耐，我跟財務長說至少給我勞健保，我外面工作都辭掉了，財務長說不行，我說至少給我像工讀生的福利，財務長也說不行，我如果辭掉這份工作，我房租繳不出來，這個月就沒飯吃」。

針對此次爭議延燒，博客來24日上午也發出最新發表正式回應聲明，全文如下：

博客來長期以來重視每位員工的薪資福利與發展，公司人員穩定，流動率低，一切依照勞基法處理。

20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。

考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。（編輯：潘毅）（編輯：潘毅）

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