博客來清潔阿姨「為了一口飯在忍耐」！曝福利比工讀生差

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到了近期，李阿姨突然收到總公司通知不再續約，只需要做到這個月底，但沒有任何費用能拿。李阿姨也立刻要求向總經理當面詳談「20幾年了，你們什麼都沒有給我，沒勞健保、沒有任何福利，契約時間到了，你們有沒有念在20幾年的情分上，你們要請財團的來也是不得已，怎麼不把我轉到財團？」但對方只解釋「我們有在替妳打算啦」。
李阿姨也坦言，自己20幾歲就帶著小孩四處流浪，「我怎麼不敢找總經理正面對決，什麼場面沒有看過，我是為了一口飯在忍耐，我跟財務長說至少給我勞健保，我外面工作都辭掉了，財務長說不行，我說至少給我像工讀生的福利，財務長也說不行，我如果辭掉這份工作，我房租繳不出來，這個月就沒飯吃」。
針對此次爭議延燒，博客來24日上午也發出最新發表正式回應聲明，全文如下：
博客來長期以來重視每位員工的薪資福利與發展，公司人員穩定，流動率低，一切依照勞基法處理。
20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。
考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。（編輯：潘毅）（編輯：潘毅）