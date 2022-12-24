吳岳擎12場BL吻戲親不停 余晉「醫師」附身送粉絲牙刷
BL劇《我的牙想你》昨（23）晚於樂聲影城舉行最終回特映活動，現場加映「安朗CP吻戲全紀錄」，吳岳擎、余晉12場吻戲透過大銀幕放送，包括診療椅之吻、小學生之吻、天橋項鍊之吻、咖啡廳甜點之吻、熱紅酒之吻、手環之吻、警察逮捕之吻、馬場之吻、先下手為強之吻、天橋戒指之吻、仰臥起坐之吻與鞋帶之吻。其中「馬場之吻」畫面唯美，吳岳擎為戲學習騎馬，然而實際拍攝當天天公不作美，海邊狂風四起，只要一拍到吻戲，白馬就發脾氣，吳岳擎莞爾表示：「牠可能在抗議我們親太多了。」
記者羅凌筠/綜合報導
而團隊為了彌補結局遭盜版提前外流的遺憾，在最終回活動前3天，號召「郝畑CP」周予天、張豐豪拍攝番外篇彩蛋，彩蛋中吻戲一出，全場歡聲雷動。周予天害羞直呼「好熱喔」，他笑稱：「我人生最大的尺度，第一次在正片，第二次在彩蛋，沒想到彩蛋比正片尺度更大，全給了張豐豪。」
除了造福粉絲，余晉也為吳岳擎準備了禮物及手寫信，現場應粉絲要求「唸出來」，吳岳擎邊唸，讓一旁余晉情緒忍不住潰堤，信中提到，「關於表演，你不知道未來是否還能堅持下去，但我想說的是，如果你相信我，就堅持下去吧，因為我也相信你，在我眼中你已經足夠優秀。」其實吳岳擎同時準備了禮物與手寫信送給余晉，默契不言而喻。唸出吳岳擎寫給自己的信時，余晉再次哽咽，一邊擦眼淚一邊收拾情緒：「吼唷我沒有要哭啦。」
活動上演員親自準備禮物送給粉絲，吳岳擎祭出親手素描CP畫像，余晉「牙醫師」角色上身，送出電動牙刷，要大家好好照顧牙齒。周予天準備了調酒組合。張豐豪選購與劇中一樣的隨身小錢包。黃瀞怡（小薰）與虹茜不約而同準備香氛蠟燭，鄭心慈挑選限量即可拍相機，許孟哲送上平常打球使用的訂製曲棍球桿，鄭湋曄送上糖果，希望大家保持赤子之心。