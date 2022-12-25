博客來和解清潔阿姨沒用！2天前貼文挖出尷尬 網狂出征
博客來與清潔阿姨爆發「假承攬真僱傭」勞資風波，博客來委任律師劉韋廷今（24）晚透過臉書表示，博客來已順利與李姓清潔工達成和解，詳細金額及細節則不方便透露，不過清潔阿姨選擇符合勞基法的金額，不願意多拿一塊錢，而清潔阿姨也對外回應「感謝各界關心，也感謝博客來」才得以讓事件風波劃下一個句點。不過，博客來臉書爆發事件之後，一則2天前的貼文仍舊慘遭出征，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
博客來近日遭到踢爆，以「假承攬真雇傭」的方式，聘請一名清潔阿姨，60多歲李姓清潔阿姨服務該公司20多年，卻突遭解雇，這期間更是沒有勞健保、退休金，連清潔阿姨本人都出面發聲指控自己連工讀生享有的基本福利都沒有，只不過是「為了一口飯再忍耐」，引起軒然大波，博客來母公司統一超商也緊急將總經理調職、啟動內部調查。
然而，網友隨即出征博客來的臉書，值得一提的是，博客來粉專置頂了一則23日下午發出的貼文，介紹線上藝廊的作品，貼文內容寫下「都說台灣最美風景是人，人情味一直都是這塊土地溫暖的所在」結果如今博客來爆出勞工醜聞，讓不少人感覺到諷刺。
貼文截至目前為止仍然有不少網友留言「改名叫做刻薄來好了啦！」、「顧客的好感與信任就如那飛走的歐噴醬」、「超刻薄來的」、「欺負弱勢，真的令人難過」、「全公司只有一個打掃阿姨，真夠狠！阿姨都不能請假，沒有年假、三節連退休金也要A！」、「身為鑽石會員的我.....真的太失望了QQ」。（編輯：張嘉哲）