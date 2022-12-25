館長現身高雄！黑衣保鑣手提「1物」 鄉民細看驚：專業
網紅館長陳之漢近幾年除了經營自己健身房之外，也時常開設直播、創立自品牌產品經營，是高人氣的網紅。日前他前往高雄電競活動現場，與粉絲合影互動，然而在臉書發出現場畫面的他，身旁疑似有保鑣護衛，手上還拿著「黑色包包」，被鄉民熱議是與日本前首相安倍晉三保鑣一樣的「防彈包」，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
由於近日娛樂媒體公司Master xp以《NBA2K23》為主題，舉辦首屆「MASTER CUP 榮耀盃」，邀請館長、Joeman、孫生、薔薔等網紅藝人分別擔任隊長，在電競籃球場上展開為期近3個月的全台巡迴賽，日前迎來最終戰，館長也出席活動，並在臉書寫下「高雄粉絲真的很熱情感謝你們支持」。
只見畫面中，不少人排隊等著與館長合影，不過一位在館長身邊的人，疑似為館長的保鑣，手上還拿著一卡黑色包包，畫面被轉到PTT熱議表示「圈圈裡面的那個 人應該是館長的保鏢，圈圈裡面是防彈公事包嗎？真的可以擋子彈？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「會不會真的就是公事包XD」、「滿像的！感覺是能打開變大那種」、「感覺是防彈包沒錯，會不會太專業」、「他之前直播有說他有防彈衣跟背包，應該是沒錯」、「之前直播有秀過喔！打開超大片！」、「安倍隨扈也有，反應太慢而已」、「館長維安真的很全面耶！」
事實上，今年安倍晉三在街頭演講時，不幸中彈身亡，當時隨扈「黑色防彈包」雖然反應不及也未能拯救安倍，但也引起不少熱議；而南韓前總統朴槿惠過去出面受訪時，話說到一半，突然有一名40多歲的男性突然將燒酒酒瓶往朴槿惠方向砸去，掉落在朴槿惠2公尺前的道路上，現場頓時傳出玻璃碎裂聲，不過10幾名維安人員見狀之後，立刻衝上前去，舉起各種手提包、利用肉身圍成一個「鐵桶陣」保護朴槿惠，顯現出專業公事包的用法，也掀起過一陣討論。（編輯：張嘉哲）