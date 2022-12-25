聖誕禮物太難送！他偷看女友手機傻眼 網查關鍵字竟缺貨
一年一度的聖誕節終於到來，不少人都會相約三五好友進行交換禮物，情侶之間也會儀式感的送對方聖誕禮物，但年過一年，禮物不免俗怎麼送都是那幾樣，有時想破頭也想不出要送什麼。近日，就有網友分享自己不知道要送女友什麼聖誕節禮物，於是偷看女友手機網拍的紀錄，沒想到結局讓他有些驚訝，貼文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「聖誕節禮物還是難產，前幾天滑到一則貼文，說有女友都會去用男友電腦搜尋自己要的聖誕節禮物，男友電腦就會跳出那類產品許多廣告，於是我立刻有了新想法，想說去翻一下她蝦皮紀錄來點靈感，於是藉由幫她設定鬧鐘的時候，快速打開蝦皮瞄了一眼，發現情況變得難以理解......」。
「關鍵字上出現電流急急棒、遙控蟑螂這些東西，這個是想要製造驚喜還是？還有什麼吉娃娃娃娃.....這到底是什麼東西？現在兩天過去了，除了敬畏女友之外，覺得內心十分複雜QQ」只見搜尋紀錄當中，出現了許多奇特的物品，包括「遙控蟑螂」、「假大便」、「吉娃娃娃娃」、「整男友玩具」等等。
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死，被你意外發現他要整你」、「吉娃娃娃娃到底是什麼邪教的東西啦」、「或許他是為了讓你看到YSL脣膏！」、「本來都覺得還好，看到吉娃娃娃娃整個破防笑翻」、「我有買吉娃娃娃娃！超可愛」、「突然好害怕男友也知道我都在搜尋怪東西XD」；而也有網友好奇「吉娃娃娃娃」是何物，上網查詢之後發現就是吉娃娃的玩偶，不僅有原版的吉娃娃玩偶，還有販售「眼神死吐舌頭」的版本，棕色超夯甚至缺貨，讓不少網友笑翻「現在才知道吉娃娃娃娃有多夯www」。（編輯：張嘉哲）