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《阿凡達》續集？《阿丸達》上架影迷臉綠　內行抖出真相

▲等了13年的續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）上週上映，首日在全台賣破3600萬。（圖／二十世紀影業提供）
▲等了13年的續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）上週上映，首日在全台賣破3600萬。（圖／二十世紀影業提供）

編輯中心/綜合報導

等了13年的續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）上週上映，首日在全台賣破3600萬，全球累積票房更是衝破132億台幣，後續票房可期。沒想到，就在《阿凡達》還在戲院熱播時，影音平台卻出現《阿丸達》的電影，讓不少影迷超傻眼，引起廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「丸你個西瓜啦.....」只見貼出的截圖，一部影集上寫著《阿丸達：水之戰》，與現正熱映的《阿凡達：水之道》有其相似之處。臉書有9萬追蹤的「葉郎：異聞筆記 / Dr.」粉專則也發文質疑「影音平台上架這種影片真的沒關係嗎？」

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▲網友發現影音平台上面上架《阿丸達：水之戰》的影片簡介。（圖/爆廢公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「我還看過環大西洋勒！」、「之前看環大西洋，結果朋友在討論環太平洋都聽不懂，才知道自己看錯＝＝」、「我還看過捍衛勇士....後來才知道是捍衛戰士QQ」、「看過哈利與波特+1！那個與字超小＝＝」、「環大西洋那間公司出品的」、「B片出來的速度也很快耶，人家花了13年他一下就拍出來」、「跟環大西洋，玩命光頭一樣」。

而也有內行網友提到「這是瘋人院影業做的啊，他們已經做超久了，《雷神瑣爾》、《環大西洋》都很有名吧」、「國外都沒告了，就是山寨片而已，成本都很低」、「就是好萊塢大片的B片（意即成本低、拍攝時間短的影片）現象，行之有年了」、「B級片無誤，好萊塢的傳統了，就是透過低成本預算的山寨電影，如果要出事早就出事啦！會看的就是會看」。

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▲瘋人院影業也曾經推出過山寨版《捍衛戰士》電影，名為《捍衛勇士：獨行客》。（圖/爆廢公社）
而事實上，「瘋人院影業」是美國一家獨立電影製作與發行公司，專挑好萊塢大檔電影來做商業影片，推出成本平均為50萬美金或以下的山寨電影，常常看到劇情相似，且片名都會只差幾個字，例如今年上映的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick），也有出奇山寨版《捍衛勇士：獨行客》；而過去的《環太平洋》也有出版過《環大西洋》的山寨片，創辦人拉特曾在受訪時表示「我不是想欺騙任何人，我只是想讓我的電影能被觀賞。其他人一直都在搭便車，他們只是在微妙的方面做得更好。」（編輯：張嘉哲）

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