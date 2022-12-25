房貸扛20年照「爽出國、吃大餐」！夫妻揭關鍵：很少吵架

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原PO隨後也吐露，兩人能這樣盡情享受生活的主因在於還沒有生孩子，「最近一直在思考有孩子的意義在哪裡，朋友之間不外乎都有孩子，但總是看著他們為了孩子綁手綁腳、為了孩子爭吵 ，金錢上要多一份給小孩子的，教育上更是要花心思，就覺得自己沒生好像是件好事…但不生又好像人生滿無趣的，不知道各位怎麼想呢？」
貼文曝光後也引發熱議，一派人贊同喊「生小孩真的三思啦，雖然很多勸生派的都愛講有小孩後很幸福，但是大數據卻顯示越來越多人不願意結婚生小孩、離婚率也飆升」、「我們也不生小孩。我們很幸福，家很完整，我覺得很好」、「不想生的原因我個人是真的超討厭小孩，再加上小時候其實過的很辛苦，我現在狀況很幸福要出國就出國，要買什麼就買什麼，我並不想因為小孩而改變我現在的生活」。
但也有部分人認為「有小孩是人生體驗，至於這個體驗，老實說是看你們有沒有想要，你在外面看到的是有小孩的壞處和犧牲，但是有小孩也是有的優點的，但是相較於沒小孩的明顯缺點，優點可能要當上父母才會比較能體驗」、「打定主意就是想要生小孩的人，不太會去想什麼綁手綁腳之類的問題。喜歡小孩的人光是看著小孩的笑容，就會感到格外滿足。這也是為什麼很多父母就算自己窮，寧可餓著自己也不會去餓孩子」、「生小孩也不是因為無趣就生，而是你們有沒有認同夫妻要有小孩才是完整的一個家」、「有小孩自在度真的差很多，以前想喝酒就喝酒、想外宿就外宿、煮菜要多辣就多辣、說話幹來幹去、放假想幾點起來就幾點。但是生出來也沒有後悔，看看孩子就覺得我怎麼生得出這麼可愛的寶寶，要讓他平安長大」。（編輯：潘毅）