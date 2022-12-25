東區被取代了？「1商圈」崛起爆人潮 網狂讚：1天逛不完
台北市有許多商圈，各個地方都有不同之特色，不過就有民眾觀察到，近年來東區顯得有些沒落，不少年輕人都改往「中山站商圈」跑，人潮更是相當多，對此也有不少網友認同，並讚賞「這邊1天逛不完」。
編輯中心/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發文提到，自己在中山站的百貨公司看到人潮多到變成人山人海，連想買一杯手搖，都要排5分鐘以上，「反觀東區卻變得沒什麼人，很沒落的感覺」，令他不禁好奇「這幾年東區是不是被中山站取代了？感覺東區很不潮了」。
不少網友看完也紛紛贊同喊「還真的是風水輪流轉欸」、「很久沒去東區，現在都去中山和信義」、「中山變得比東區好逛了」、「東區好像沒什麼好吃的」、「不知道多久沒去東區，中山倒是這幾個月去好幾次」、「同感，去東區都不知道要幹嘛」。
另外也有內行人點出關鍵原因「東區租金太貴,中山站還有矮房,租金相對便宜」、「中山站可以雙連走到京站，地面上、地底下都可以逛」、「中山商圈這幾年發展的很棒，三棟百貨、巷弄小店、排隊餐廳等，逛一天都沒問題」、「中山帶狀公園很讚，周圍小店也讚」、「中山廊帶真的不錯，一路逛到雙連」、「中山地點好，店家也蠻密集，很好約」、「等中山店租漲起來，東區降下來，就又會換了吧」。（編輯：潘毅）