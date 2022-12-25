嘲笑姆巴佩慘了！阿根廷門將三度脫序行為 恐遭球隊開除
阿根廷奪下本屆2022卡達足球世界盃冠軍，其中阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）精湛表現也讓他獲得金手套的殊榮，不過他首先在頒獎台上做出脫序行為，接著又二度嘲笑對手姆巴佩（Kylian Mbappe），讓不少球迷感到厭惡，現在傳出，他所屬的英超職業母隊阿斯頓維拉正考慮開除他，馬丁尼茲有可能就此失業。
編輯中心/綜合報導
回顧本次馬丁尼茲的爭議，他在頒獎典禮時獲得「金手套獎」的殊榮，但他在上台領獎時，卻在保守的穆斯林主辦國卡達面前，將獎杯放在胯下前並且高聲歡呼，讓主辦方超傻眼，事後雖然接受媒體訪問稱「是因為法國人噓我，我才這麼做的」但外界並不買單此說法，認為在國際頒獎場合，該行為相當不合宜。
接著下頒獎台之後，馬丁尼茲又在休息室慶祝時，高喊「為死去的姆巴佩默哀1分鐘」，影片也被網友撻伐；接著回到阿根廷冠軍遊行上，馬丁尼茲抱著貼著姆巴佩頭像的娃娃開心慶祝，嘲諷意味濃厚，同樣備受抨擊，讓外界認為他沒有運動家精神。
而根據西班牙媒體《Fichajes.net》報導，馬丁尼茲所屬之英超俱樂部阿斯頓維拉總教練艾美利（Unai Emery）對此行徑相當不滿，雙方傳出決裂，可能就此讓馬丁尼茲離隊；據傳，阿斯頓維拉已經開始找尋替代馬丁尼茲的人選，摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）傳出是可能是第一首選，也同樣在本屆世界盃有傑出表現，目前效力西甲塞維亞俱樂部，據估計轉會費將達4000萬歐元。（編輯：張嘉哲）