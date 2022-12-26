米其林主廚為愛來台開私廚！正統義大利風味　求婚包廂夯

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Jennifer笑稱，假日的約會都是在認識當季食材或逛市場，幫助Vito迅速內建台灣食材資料庫，協助他「理解哪裡買得到什麼」，身為廚師的Vito可是連臭豆腐也嚐過了；也才發現，其實台灣的食材非常多元，為了尋訪美味，還曾包台計程車就衝去基隆。Jennifer透露，決定開設餐廳後，「兩人卻幾乎天天都會吵架」，身為名廚的Vito把Jennifer當成最重要的左右手，但沒有餐飲背景的她、很難心領神會主廚口中簡單的做菜環節，尤其又是完全沒聽過的義大利文、或特有食材單字等，讓Jennifer常常成天在網路搜尋，苦笑說「因為多問兩句他就會翻臉」；不過她此刻臉上卻是洋溢著幸福的笑容說，「倒是短時間內精進了許多義大利文和餐飲知識」。
Vito決定把兒時隨家人將現撈海鮮直接以檸檬汁或番茄與起司簡單調味、所感受到食材的天然鮮美，在台重現。擁有30年深厚廚師經驗的Vito，捨棄過去唾手可得的松露、魚子醬等頂級食材，想將自小耳濡目染的家傳美味作為「VEATALIA谷廚義味」的底蘊，「義式料理私廚套餐」可以一次吃得到傳統南北義菜，也有地中海清爽風情的洗禮。▲義式私廚「VEATALIA谷廚義味」彷彿紀念兩人的浪漫愛情般，還設有專屬約會求婚包廂，重現當時讓小倆口墜入愛河的甜蜜巴黎瞬間。（圖／記者蕭涵云攝）
身為相當重視食材的義大利人，Vito靈活應用當地新鮮食材，在「VEATALIA谷廚義味」品嚐得到的所有餐點，都是主廚堅持一個人自己手做，完全不用半成品，連調味醬汁等都自己親力親為，每天早上6點就要起床，整個白天都在忙著備料。而義大利料理中最不可或缺的就是番茄和乳酪，據主廚表示，過去義大利人經歷過很長一段時間的貧窮，常常只有三個食材就能成為一道菜，譬如瑪格麗特披薩；他也承襲這般傳統風味，使用三種以上不同品種的番茄，在餐桌上變化出各種酸香美味，令人驚艷。
重現義大利「週四要吃扭奇（Gnocchi）、週五要吃魚」的古老諺語，「手工馬鈴薯扭奇佐開心果青醬搭甜蝦」嚐得到馬鈴薯麵疙瘩，少見手工揉製的鬆軟口感卻不沾牙，與常吃到麵粉做出來的嚼勁迥異，讓人倍感新鮮；尤其搭配主廚手工自製羅勒松子青醬點綴西西里島開心果入菜，以檸檬絲清香清爽開胃。隨後的「南瓜燉飯佐牛膝醬和覆盆子」則大膽運用米蘭名菜精髓，將腴香馥郁的牛骨油脂為南瓜燉飯帶來甘甜，並以番茄和覆盆子激發經典微酸味道。
將整隻龍蝦的精華完整濃縮至湯頭、並滴上龍蝦油的「龍蝦濃湯佐白巧克力泡泡」，覆蓋上一層32%白巧克力特製的泡沫，以可可的香甜將強烈海味巧妙中和成滑順曼妙的滋味。「北海道干貝墨魚脆酥及馬鈴薯泡泡和糖漬檸檬」特別以糖漬檸檬搭配墨魚細碎，為香濃白醬嫩煎的干貝帶來鹹香清爽。「美國菲力牛排搭配佛羅倫斯風味蕃茄糊和奇揚地紅酒醬汁」則採用牛肚包做法，搭配低溫舒肥的菲力牛排，吃得到酸香豐美。
甜點當然是義大利人經典的「提拉米蘇」，有別於一般單一餡料口味，主廚運用原味與咖啡兩種餡料，融合義大利咖啡酒和黑蘭姆酒的香醇，再加入自製巧克力焦糖脆片與苦甜巧克力粉，層疊出Vito專屬道地滋味。依循西西里古法製作的咖啡冰沙等「手工自製茶點」更是外面吃不到的經典甜品。「義式料理私廚套餐」八道式套餐搭配橘色誘惑雞尾酒、義式手工麵包盤，及主廚特製手工自製茶點，每人2,200元＋10％，採全預約制，僅提供晚餐時段訂位；總座位數14位，並有可容納2人的專屬包廂；小孩、寵物友善。
「VEATALIA谷廚義味」私廚資訊
地址：台北市中山區台北市中山區林森北路508號2樓
時間：目前僅提供晚餐時段18:00-22:00 服務
電話：0913-100-041
訂位方式：全預約制採電話訂位及24小時線上訂位
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