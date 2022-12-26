宋逸民教會被爆料！前教友：離開才是恩典　驚人內幕抖出

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王瑞玲提到「離開這裡的人，從不需要這個國度經紀公司來幫忙接洽工作，因為我們從不靠他們需要增加知名度及收入，因為我們有神的恩典，反而是需要幫忙你們國度事業曝光，有知名度的人都有規定發文時間、內容，最重要的還得tag國度事業，否則po文會被強迫下架，你若沒知名度是不能隨便進來他的國度事業，若你是素人進得來，那是因為你的朋友或家人有知名度，你才進得來」。
王瑞玲爆料「我們每周奉獻的十分之一收入、愛宴的認領、時間的擺上、擴堂的租金，以為都是服事神所應該做的事，在聖經上是，但他們的想法不是」每周聚會他們會以「成功哲學」的奉獻來洗腦，其實不是為了屬靈的家人有個安置身心靈的地方，反而全變成國度事業豪華裝潢的建設，和不要眾人忘記他們存在的宣傳費！報稅時換來的還是「勞務報酬單」，讓她無奈表示，以為是在服事神，其實是在服務人。
王瑞玲說「忍了很久，只有身在其中，才知道完全的真相」踢爆也曾經被牧者夫妻用電話或當面破口大罵，直接在眾人面前挑撥屬靈家人之間的感情，自己的孩子無預警的被退出大群組小團體，只因和他們討厭，噢！是和「理念不合」的弟兄走太近，做母親被迫也要自動離開並退出群組，對外都說是「別人的私生活有很大狀況」，殊不知是他們自己私生活和家庭有很大的狀況！
「對了，還不准跟離開的家人連絡，否則你也會被趕出去，這個國度事業的故事，我只講到1/3」王瑞玲說「我心疼屬靈的家人也被這樣對待，我心疼這麼愛神的人，會被污衊成體無完膚」她也向小甜甜喊話「身為米苔目的乾媽，我會勇敢站出來保護你們，也會保護和你我一樣有過經歷的弟兄姐妹們，不要再讓國度事業的他們來操控媒體和我們，把渴望神的人，亂帶方向，原來離開那裡，才是真正得到神的恩典，阿們！」此文貼出後，徐小可、阿Ben夫妻經營的粉專帳號也按讚留言：「Amen（阿們）....」引起關注。
關於目前爭議，宋逸民25日透過臉書回應網友，特別寫上「謝謝你的提醒，我虛心接受，從頭到尾是為了平息外界的質疑，迫於無奈只好發表一篇教會立場的聲明稿，之後並沒有人任何向媒體發聲，我非常願意接納和饒恕，也沒有情緒，但文中我所提到『真理』是不容輕忽的，只是文字的表述，並不是媒體誤導的反擊，這點提出說明，至於造成社會大眾不好的感受，也深感抱歉，期盼這件事情今落幕」。（編編輯：張嘉哲）