小S被讚演藝圈仙姑！7年前稱廖科溢是討厭鬼 網友瘋朝聖
行腳節目主持人廖科溢近日捲入感情風波，被多名女子指控是「劈腿渣男」，形象嚴重受到毀滅。而小S過去曾經在《康熙來了》節目中預言演藝圈許多事，包括鈕承澤是強暴犯、小嫻失婚、九把刀劈腿等等，如今又有網友發現，當時小S採訪廖科溢時，就表示「廖科溢是討厭鬼」，回到當今發生事蹟，讓不少網友又回去朝聖片段。
編輯中心/綜合報導
金鐘獎主持人廖科溢在12月7日宣布再婚喜訊時，結果被爆出有感情問題，多名女子出面指控廖科溢是「劈腿渣男」，對此，廖科溢也二度發文說明，坦言「自己確實婚內外遇，當時道歉坦承後，為此付出代價，卻是噩夢的開始，這幾年過著被控制著的人生，生活與工作都被箝制著」也向前妻道歉。
然而，就有網友發現，廖科溢在2015年時曾經上了小S與蔡康永的《康熙來了》節目，當時在討論出國的相關議題，廖科溢先是介紹自己的服裝，透露自己來康熙因為是時尚的節目所以特別打扮了一下，蔡康永則接話「他看起來不像是結過婚的人」，隨即小S立刻說「可是我覺得他是個討厭鬼」。
蔡康永立刻驚訝的說「他還沒開始講就變討厭鬼了嗎？」原來，廖科溢分享過去與太太出國的時候，無法忍受行程安排的太鬆，經常需要一早6點就開始行動，還要求老婆也要跟著早起吃早餐，指出「兩個人一前完成，這樣比較浪漫」，不過該段故事則是被小S稱「故事很可怕」。
而在廖科溢爆出劈腿多女事件之後，不少網友紛紛回顧廖科溢這「暖男愛妻」的形象片段，直言「小S根本是演藝圈仙姑，看人很準」、「小S真的是演藝圈仙姑」、「小S真的金嘴欸，說什麼是什麼，康熙來了真的是經典節目」。（編輯：張嘉哲）