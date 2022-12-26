日韓旅遊怎麼認台灣人？鄉民點破「3特徵」：至少8成準確

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貼文一出，不少網友紛紛回應「會隨身攜帶保溫瓶的吧XD」、「戴眼鏡很多都是，台灣人戴眼鏡真的多爆」、「羽絨衣+戴眼鏡，至少八成準確」、「後背包+戴眼鏡，如果外加羽絨外套高機率是」、「沒下雨在那邊撐陽傘，應該是台灣人沒錯」、「冬天會帶保溫瓶，應該是台灣人沒錯」、「台灣超多人近視的啊....戴眼鏡的人超多」、「講台語會回頭就是了」、「直接在大街講台語，有人一直看就是了，因為他也在找台灣人」、「台語+1，最親切的語言」。
至於有許多人認為羽絨外套是「台灣人標配」，不少近日前往日韓旅遊的網友則表示「羽絨外套在日韓也一大堆好嗎？說羽絨外套的是沒出國過吧」、「日本街頭一堆羽絨外套的日本人，其實很難以外套分辨」、「誰跟你日韓不穿羽絨衣，一群土人在假裝自己很會穿搭喔」、「怎麼一直提到羽絨衣....日韓羽絨衣也是很常見啊」。
事實上，根據世界衛生組織（WHO）統計顯示，各國近視盛行率介於8%至62%之間，但衛福部調查結果顯示，台灣6至18歲兒少近視率曾一度高達85%，遠高全球平均，其中青少年近視超過600度者占近20%，高居全球之冠，2018年近視率為63.3%，相較於1986的26.5%成長了2.4倍，也代表台灣人需要戴眼鏡的民眾確實相當多，難怪會被網友認作是象徵台灣人的指標之一。（編輯：張嘉哲）