聖誕節7大速食優惠！麥當勞雞塊買4送4　肯德基1元吃炸雞

日韓旅遊怎麼認台灣人？鄉民點破「3特徵」：至少8成準確

▲隨著疫情逐步解封，國人陸續重啟國外旅遊行程，最受國人喜愛的日本也成為熱門首選。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著疫情逐步解封，國人陸續重啟國外旅遊行程，最受國人喜愛的日本也成為熱門首選。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

隨著疫情逐步解封，國人陸續重啟國外旅遊行程，近日應該有不少身邊的親朋好友都已經出國了吧！然而即便是出國，也希望能夠在他鄉遇到知音，如果遇到台灣人還是會感到無比的親切。近日，就有網友討論「如何在國外快速辨別出台灣人？」貼文引起熱議，不少人點出「講台語有反應」、「黑框眼鏡」以及「隨身攜帶保溫瓶」三大特徵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「已經開放旅遊的國家很多， 在國外如果遇到台灣人會很熟悉， 那要如何在不聽到中文的條件下快速辨認出台灣人呢？ 現在冬天，記得在日韓看到男的穿羽絨衣， 高機率是台灣男，如果有圍巾的亞洲女子也高機率是台灣女，還有什麼方法分辨呢？

貼文一出，不少網友紛紛回應「會隨身攜帶保溫瓶的吧XD」、「戴眼鏡很多都是，台灣人戴眼鏡真的多爆」、「羽絨衣+戴眼鏡，至少八成準確」、「後背包+戴眼鏡，如果外加羽絨外套高機率是」、「沒下雨在那邊撐陽傘，應該是台灣人沒錯」、「冬天會帶保溫瓶，應該是台灣人沒錯」、「台灣超多人近視的啊....戴眼鏡的人超多」、「講台語會回頭就是了」、「直接在大街講台語，有人一直看就是了，因為他也在找台灣人」、「台語+1，最親切的語言」。

▲偏好「日本製造」的台灣社會中，許多消費者都喜歡選擇日本製造的小物，眼鏡也不例外，不過你知道嗎？有高達96%的日本製眼鏡都是「眼鏡小鎮」鯖江生產的喔！更有趣的是，日本最早有眼鏡竟然是議員引進來的。（圖／記者汪睿琦攝）
▲台灣近視率相當高，不少網友認為在國外看到有戴眼鏡的亞洲臉孔，高機率是台灣人。（圖／記者汪睿琦攝）
至於有許多人認為羽絨外套是「台灣人標配」，不少近日前往日韓旅遊的網友則表示「羽絨外套在日韓也一大堆好嗎？說羽絨外套的是沒出國過吧」、「日本街頭一堆羽絨外套的日本人，其實很難以外套分辨」、「誰跟你日韓不穿羽絨衣，一群土人在假裝自己很會穿搭喔」、「怎麼一直提到羽絨衣....日韓羽絨衣也是很常見啊」。

▲不少近日前往日韓旅遊的網友透露，羽絨外套在國外也非常常見。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲不少近日前往日韓旅遊的網友透露，羽絨外套在國外也非常常見。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
事實上，根據世界衛生組織（WHO）統計顯示，各國近視盛行率介於8%至62%之間，但衛福部調查結果顯示，台灣6至18歲兒少近視率曾一度高達85%，遠高全球平均，其中青少年近視超過600度者占近20%，高居全球之冠，2018年近視率為63.3%，相較於1986的26.5%成長了2.4倍，也代表台灣人需要戴眼鏡的民眾確實相當多，難怪會被網友認作是象徵台灣人的指標之一。（編輯：張嘉哲）

2022十大YouTuber事件！九天玄女紅翻天　踢爆柬埔寨是他

宋逸民教會被爆料！前教友：離開才是恩典　驚人內幕抖出

小S被讚演藝圈仙姑！7年前稱廖科溢是討厭鬼　網友瘋朝聖

《阿凡達》續集？《阿丸達》上架影迷臉綠　內行抖出真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀