博客來和解清潔阿姨！委任律師10字感慨　同業心疼發聲了

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陳又新說「律師必須以當事人的權益為最大考量，而這個權益也要考量財產以外的事項，目前與阿姨的家人討論，就拜託阿姨的家人接手協助後續與博客來的協調工作，截至目前為止，我替阿姨與博客來協調的方向，是博客來要給付所有依法應給付費用，期望能有好的結果，但最終的結果我們尊重阿姨及其家人的決定」喊話「如果李阿姨未來還有需要我幫忙的地方，我會隨時提供協助」至於自己則是「事了拂衣去，深藏身與名」。
針對此次事件，同為律師的林智群則在臉書發表看法，認為陳律師接到阿姨的案子，有兩個選擇，一個是依照正規程序，向勞工局申請調解，或直接提告；一個是用臉書將這個事情說出來，讓公眾輿論壓力對博客來施壓，以效果論，當然是第二種方式比較有效果，陳律師把這個「勢」造出來，讓對方（大公司）不得不迅速讓步。
「結果卻被家屬怪罪，甚至被解除委任」林智群提到「陳律師本人當然不會介意，不過以同業的角度來看，是很為他抱不平的，當採取第二種方式，本來就會造成博客來商譽損害，如果律師有跟當事人談過，大家都同意這樣處理，那事後因為覺得對公司不好意思，而解除委任，這真的會讓律師感到傷心，博客來原本允諾給予更多的錢，如果可以將陳律師的律師費用由博客來負擔，是可以考慮的一個衡平方法」。
貼文曝光後，陳又新律師也留言表示「我從頭到尾都是義務的，沒報過價啦」指出自己是義務幫忙清潔阿姨爭取權利，讓不少網友紛紛心疼的說「她用了社會集體力量才能得到的好結果，本人卻不知道....」、「覺得家屬的想法確實有點可惜」、「話說阿姨都已經60幾了家屬怎麼還在考慮，未來回到公司上班的事？」、「這就像人家夫妻吵架，最後和好了，中間承接情緒幫忙出氣的朋友，就變成裡外不是人的豬八戒」、「會覺得對公司不好意思，那怎麼不會覺得對律師不好意思....」。（編輯：張嘉哲）