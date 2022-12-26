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博客來和解清潔阿姨！委任律師10字感慨　同業心疼發聲了

▲博客來近日與清潔阿姨爆發「假承攬真僱傭」勞資風波，雙方已經達成和解，不過仍然備受討論。（圖/Google map）
▲博客來近日與清潔阿姨爆發「假承攬真僱傭」勞資風波，雙方已經達成和解，不過仍然備受討論。（圖/Google map）

編輯中心/綜合報導

網路知名書店博客來近日爆出清潔阿姨「假承攬真僱傭」事件，勞動局立案調查，雙方也已經達成和解，不過清潔阿姨的家人則認為「雖然很心疼，但認為不用鬧這麼大，也不用讓公司名譽掃地，甚至連總經理都換人」直言「未來回去上班也會不好意思」。而受清潔阿姨委任的陳又新律師則也在臉書寫下心聲，指出「接下來就由阿姨的家人接手協助後續與博客來的協調工作」。對此，同業律師林智群則心疼發表看法直言「為他抱不平」。

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博客來清潔阿姨的勞資糾紛，在日前達成和解落幕，而先讓事件曝光在網路上的律師陳又新，日前在臉書提到「從接手本案到現在，很謝謝大家對李阿姨的關心，所有的公義與溫暖都讓人感受到力量，但也正因此，要跟各位說聲抱歉，因為本案在網路及新聞的發酵，這些力量對原本生活單純的李阿姨來說是個龐大的負荷，讓她有些難以承受....」。

▲（圖／翻攝博客來官網）
▲網路書店博客來爆出清潔阿姨「假承攬真僱傭」事件。（圖／翻攝博客來官網）
陳又新說「律師必須以當事人的權益為最大考量，而這個權益也要考量財產以外的事項，目前與阿姨的家人討論，就拜託阿姨的家人接手協助後續與博客來的協調工作，截至目前為止，我替阿姨與博客來協調的方向，是博客來要給付所有依法應給付費用，期望能有好的結果，但最終的結果我們尊重阿姨及其家人的決定」喊話「如果李阿姨未來還有需要我幫忙的地方，我會隨時提供協助」至於自己則是「事了拂衣去，深藏身與名」。

針對此次事件，同為律師的林智群則在臉書發表看法，認為陳律師接到阿姨的案子，有兩個選擇，一個是依照正規程序，向勞工局申請調解，或直接提告；一個是用臉書將這個事情說出來，讓公眾輿論壓力對博客來施壓，以效果論，當然是第二種方式比較有效果，陳律師把這個「勢」造出來，讓對方（大公司）不得不迅速讓步。

▲博客來長達20年以「假承攬真雇傭」合約敲詐不識字清潔阿姨，引發社會譁然。廖芳萱律師指出，在法律上會被認為承攬無效，阿姨可以勞基法在法庭上向博客來索取相關補償。（圖／取自博客來官方臉書）
▲博客來長達20年以「假承攬真雇傭」合約敲詐不識字清潔阿姨，引發社會譁然。（圖／取自博客來官方臉書）
「結果卻被家屬怪罪，甚至被解除委任」林智群提到「陳律師本人當然不會介意，不過以同業的角度來看，是很為他抱不平的，當採取第二種方式，本來就會造成博客來商譽損害，如果律師有跟當事人談過，大家都同意這樣處理，那事後因為覺得對公司不好意思，而解除委任，這真的會讓律師感到傷心，博客來原本允諾給予更多的錢，如果可以將陳律師的律師費用由博客來負擔，是可以考慮的一個衡平方法」。

貼文曝光後，陳又新律師也留言表示「我從頭到尾都是義務的，沒報過價啦」指出自己是義務幫忙清潔阿姨爭取權利，讓不少網友紛紛心疼的說「她用了社會集體力量才能得到的好結果，本人卻不知道....」、「覺得家屬的想法確實有點可惜」、「話說阿姨都已經60幾了家屬怎麼還在考慮，未來回到公司上班的事？」、「這就像人家夫妻吵架，最後和好了，中間承接情緒幫忙出氣的朋友，就變成裡外不是人的豬八戒」、「會覺得對公司不好意思，那怎麼不會覺得對律師不好意思....」。（編輯：張嘉哲）


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