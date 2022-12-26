女兒剛受洗！她無預警「全家遭退貨」　被迫退宋逸民教會

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「很多事情只是不說，不想被論斷就不要論斷別人，但我們不能知道真相卻什麼也不做.....」張維尼說「我們每個人都不完美，也許我們夫妻或孩子們在他們看來，真的沒有那麼優秀，但世人都是罪人，不是完人，更不是聖人，在這聚會的每一刻，每一分，每一次，我們都是把教會當地上的家，竭心盡力在服事，真的相信有愛在彼此心中。」
張維尼無奈地提到「但遺憾的事是這兩年來的，倒頭來就是一長串文字告知然後被踢出群組，今年1月28日是開始難過受傷的第一天，沒有給我們機會與時間，就這樣做出審判，就這樣被拋棄沒有給機會解釋，我們擔憂的不是自己，而是那些繼續委身在其中，卻不知自己正在不斷放血的弟兄姐妹們......」。
至今張維尼仍想不明白被立即趕出教會的原因，她忍不住質問牧師「想問您對這一切總總的發生，您的作為、您的思考、您的意象、您所謂的感動，您對自己、弟兄姊妹們與上帝，真的誠實了嗎？」最後也強調「神愛人不挑位階 、種族、富貴貧窮與否，更是不分劣質優質的」。
關於目前爭議，宋逸民25日透過臉書回應網友，特別寫上「謝謝你的提醒，我虛心接受，從頭到尾是為了平息外界的質疑，迫於無奈只好發表一篇教會立場的聲明稿，之後並沒有人任何向媒體發聲，我非常願意接納和饒恕，也沒有情緒，但文中我所提到『真理』是不容輕忽的，只是文字的表述，並不是媒體誤導的反擊，這點提出說明，至於造成社會大眾不好的感受，也深感抱歉，期盼這件事情今落幕」。（編編輯：張嘉哲）