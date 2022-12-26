離婚宋慧喬3年半！宋仲基驚喜認愛 女方身分竟是英國人
韓星宋仲基2019年與女星宋慧喬離婚，讓《太陽的後裔》粉絲們都感到相當可惜，不過近日因韓劇《財閥家的小兒子》再度爬上事業高峰的宋仲基，傳出與一名圈外英國女子正在交往，經紀公司也出面證實該消息，並且希望「外界以溫暖視線看待」。
編輯中心/綜合報導
宋仲基在2017年與女星宋慧喬結婚，由於兩人過去曾經合作《太陽的後裔》，當時消息宣布時，引起不少話題，但看似完美的童話故事愛情，婚姻卻在短短2年就告吹，兩人各自發展，時隔三年許，最近宋仲基出演的戲劇《財閥家的小兒子》讓他再創演藝事業巔峰，沒想到突然被媒體爆料，宋仲基目前正與圈外的英國女子交往熱戀。
據韓國媒體《體育朝鮮》報導，宋仲基目前與英國出身且美貌的圈外女子交往當中，相當體諒宋仲基身為演員的工作，宋仲基會在繁忙之中找空檔與女友約會，對於英國女友，宋仲基不但不避諱同進同出，也都會向身邊的工作人員大方承認「這是我的女朋友」，顯見對其感情的呵護。
對此，宋仲基所屬經紀公司HighZiumStudio第一時間出面認愛，宋仲基和圈外女性對彼此有好感進而交往，「希望外界能給與溫暖視線」，至於其餘交往的細節則不便透露。消息曝光後，韓網立刻暴動，不少粉絲都紛紛獻上祝福。（編輯：張嘉哲）