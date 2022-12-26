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他去完韓國驚覺「台灣人打扮超邋遢」！留學生4字揭主因

▲一名網友透漏，他去韓國玩回來之後，發現韓國人都好注重打扮，反觀台灣卻邋遢又隨便，讓他相當好奇原因。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名網友透漏，他去韓國玩回來之後，發現韓國人都好注重打扮，反觀台灣卻邋遢又隨便，讓他相當好奇原因。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

近期出國潮正熱，疫情前出國旅遊的人潮逐漸恢復，就有一名網友透漏，他去韓國玩回來之後，發現韓國人都好注重打扮，反觀台灣卻邋遢又隨便，讓他相當好奇原因，貼文曝光後立即引起熱議，有留學生出面點出關鍵：「國家的差異：文化、天氣、習慣、交通，你都要考慮進去才行。」

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該名網友在Dcard中貼文，他以「為何台灣人都穿得那麼隨便？」為題，表示上週和朋友到韓國旅遊，走在路上發現韓國女生對穿搭都很講究且妝容完整，男生則是大多穿著大衣、皮夾克，髮型也有特別造型過。 

原PO坦言，但回到台灣後，他卻發現台灣人相比起來邋遢很多，「很多人都穿著帽踢、羽絨大外套、運動鞋、棉褲 ，整個人包得緊緊的，而且男生又比女生的穿搭更隨便，很多看起來就像起床隨便亂套就出門了」，整體穿搭看起來很慘，雖然也有認真打扮的路人，但非常少數，反而韓國天氣更冷，但會利用多層次穿搭讓自己看起來「厚重又有變化」，這讓他好奇問：「台灣人穿搭好像真的很隨便又土，為什麼會這樣呢？」 

▲原PO好奇「台北過年會像空城嗎」，貼文一出，也有人曝真實情況，直呼「早就不同了」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO認為，和韓國人相比起來，台灣人打扮邋遢許多。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後，許多網友認為，自己穿著舒適最重要，「我會認真穿搭，但我不會介意別人想怎麼穿，台灣人過的輕鬆一點，我覺得是好事，不喜歡日韓那種壓力，台灣人開開心心就好」、「我自己是覺得比較重要的行程才有認真打扮的必要，身邊的人也差不多是這樣，但不是不會穿搭」、「現在都冷得要死，哪來那麼多餘力在乎『人家覺得』好不好看」、「乾淨舒服就好了吧，有重要場合再打扮」。 

也有許多人點出主因是各國文化差異，「一年當中冬天佔比越久的國家，國民對穿著通常會比較講究，畢竟台灣大部分時間都要處理濕濕黏黏的氣候模式，功能性穿著的重要性會大於裝飾性」、「台灣的溼冷是真的凍到不舒服的那種欸，當然還是保暖最重要」、「個人覺得第一點是冷的形態，日韓主要乾冷台灣主要濕冷，我在台灣6度乾冷的高山上待過，覺得平地濕冷的12度更冷，第二點是台灣交通型態，雙北我不清楚，但許多台灣人主要還是騎機車通勤」。

還有留學生指出，「日本、韓國非都市的區域一樣有穿的很隨性的人，我之前在日本讀書就有看的穿夾角拖去買東西的人，這也是有，當然有打扮的也很多，這部分要拆開來講。台灣的天氣濕氣很重，女生會用電捲棒都知道，定型液要用多少出門才不會塌掉，更何況台灣的交通基本上都是騎車，安全帽戴上去就沒了。再來衣服，我陪男友買衣服發現在台灣男生的衣服價格都很高，要精緻打扮真的會多出很多費用，一件大衣可能就先多個女生兩三千，頂多好點去UNIQLO買這樣，不像日本男生的衣服、配件都很好買。日本韓國都是非常注重外在的國家。台灣就是熱情，好相處，隨性的不隨便。你如果有男友你很在意他為什麼都隨便穿，那你們可以溝通，像是重要場合、節日約會讓他穿出你想要的風格之類的。國家的差異：文化、天氣、習慣、交通，你都要考慮進去才行」。（編輯：賴禹妡） 

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