博客來事件中「陳又新最受傷」！呂秋遠不捨：律師的日常

我是廣告 請繼續往下閱讀
而律師陳又新隨後也在臉書上發表聲明「從接手本案到現在，很謝謝大家對李阿姨的關心，所有的公義與溫暖都讓人感受到力量，但也正因此，要跟各位說聲抱歉，因為本案在網路及新聞的發酵，這些力量對原本生活單純的李阿姨來說是個龐大的負荷，讓她有些難以承受....」，並證實被解除委任，後續將由阿姨的家人接手協助後續與博客來的協調工作，「如果李阿姨未來還有需要我幫忙的地方，我會隨時提供協助」。
針對上述事件發展，同為律師的呂秋遠也感慨表示「很多人會以為，律師是很厲害的行業，不過，他必須得說，這是幻覺，律師這個行業，基本上跟醫師一樣，是來修行的。特別是面對當事人的背叛」，當事人的背叛，不一而足，例如在委任的時候故意不說實話，只說自己有利的「事實」，但對於自己的糟糕，卻隻字不提，導致在開庭的時候，被對方律師狠狠洗臉。這是一種背叛。例如看到對方訴狀想離婚，完全不提自己外遇，這時候就會很想笑，果然他完全沒跟律師說，開庭的時候當然一敗塗地。結果還會怪律師，為什麼打不好？
不然就是律師交代他不能做什麼，他偏偏要做。例如交代他要給扶養費，但是他偏偏不給。到了法院，當場被法官打臉，當事人還是一臉無辜樣，最後敗訴，又是律師的錯，為什麼你沒辦法打贏？
「好喔，那打贏呢？輸了怪律師不行，你收了錢，不是應該打贏嗎？好，我們就打贏訴訟，可是這時候，當事人就會認為是應該的。本來我就會贏，請律師好像也沒什麼用，覺得自己很浪費錢，請的時候覺得『物』超所值，贏了以後覺得律師費真昂貴，有任何服務不周的地方，就會投訴律師，甚至要求律師費打折」。
這些都是小事，最讓人難過的，還是當事人翻臉無情。呂秋遠坦言，「例如當我們在前線作戰時，當事人直接投奔對方敵營。訴訟是很折磨人的，也有很多人認為，進法院很不吉利，甚至面對大公司、大財團，可能會輸，所以少拿一點，可以和解就好。這時候，對方律師可能就會要求當事人解除這位律師的委任。為什麼？因為在有律師的前提下，對方律師只能與自己的律師聯繫，不能直接與當事人聯繫。所以先要這個當事人解除委任，他沒有律師，那就可以直接接觸，用最低的代價，換取己方的最大利益」。
呂秋遠指出，博客來這件事大概就是如此。當陳又新律師公布這件事，引起輿論撻伐後，公司的處理方式，就是要當事人把原來的律師換掉，說自己不堪壓力，接著公司律師就可以直接跟他洽談，訴訟要打三、五年，這條件不錯了，要不要和解，如果當事人有律師，當然不會害怕這種說詞，可是，如果當事人已經沒律師了，他也沒辦法判斷該不該同意，這時候要對方錄音承認自己有問題、一切都是誤會，然後最快拿到可能有折扣，但不用打官司的快錢，當事人當然會屈從對方的想法。
「他們拿到錢了，公司也換總經理了，這一切似乎都船過水無痕，最受傷的，或許就是當時公布這件事的陳律師，即使他很大氣，覺得不在意，當事人的權益有保障就好」。呂秋遠表示，律師的工作大概就是這樣，除了防對手，有時候還得防自己人，最後被丟掉的，可能還是自己。所以這一行，認真要做，大概就是隨時保持做功德的心，或者相信自己曾經踩過很多人的祖墳，這一世才來當律師，這時候可能會比較釋懷吧，「我只能說，這類型的事情，都是我們律師的日常，但是這結尾，真的令人不會太舒服就是了」。（編輯：潘毅）