婦產科陪英國女友？宋仲基遭爆當爸了 經紀公司火速回應
南韓演員宋仲基和前妻宋慧喬離婚後，今（26）日首度承認下一段戀情，對象為英國女友，兩人感情好到黏踢踢，連他出國工作女方都會陪同隨行，在各個場合一同進出，毫不避諱被鏡頭捕捉，對此就有網友爆料，宋仲基曾帶著女友一同到婦產科，女方疑似懷孕，而宋仲基所屬的經紀公司「HighZiumStudio」也在第一時間針對此事做出回應。
編輯中心/綜合報導
根據韓國媒體《體育朝鮮》報導，宋仲基目前正與英國籍的圈外女子交往中，對方長相貌美，且會陪同宋仲基出國工作，對於男方是演員身分相當能體諒，而消息爆出後，宋仲基所屬經紀公司HighZiumStudio也於第一時間出面認愛，承認宋仲基與圈外女性對彼此有好感進而交往，「希望外界能給與溫暖視線」。
網路上一則「宋仲基應該很快就會發表結婚宣言了吧」的討論串中，一名網友爆料，小舅子前幾日曾目睹宋仲基和已經懷孕的國外女演員一起去婦產科，「看來（消息）是真的」。而宋仲基的英國女友被拍到時，也多半是穿著寬鬆的衣服，因此網友們瘋猜女方早已懷孕，對此韓媒《tvreport》向宋仲基的經紀公司求證，「HighZiumStudio」僅發表：「不打算回應懷孕傳言。」（編輯：賴禹妡）