跨年連假要來了！房務員提「4願望」求體諒：忙到沒休息

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隨後該房務員也提出「4現象」，希望客人們能盡量幫忙「1、續住的話希望房間能不用打掃，只要收垃圾補備品就好了，床單不需要每天換，不然也不要把一堆東西都丟床上，才在怪我們為什麼把你的睡衣跟襪子放在一起」、「2、車庫不是讓你們丟垃圾的。放在房間的垃圾袋，請不要打死結綁起來，因為我們都是要做垃圾分類的」、「3、客人硬要在房間抽菸，我們有什麼辦法，在客滿的情況之下，根本沒時間打臭氧。不要動不動就說房間有霉味，窗戶房門關起來，密閉空間本來就會有一股悶味，開門通風又嫌有蚊子」、「4、我們的床單被套都是送洗，燙好回來的，不要一個污點或是黃漬就嫌說很髒，那是洗不掉的，不是沒洗乾凈」。
最後房務員也無奈表示「做房務真的是很辛苦的工作，剛好又遇到小氣的老闆，捨不得花錢請人，可以體諒我們一下嗎？我們也是忙到中午都沒吃飯沒休息，提早上班一直忙到下班，不要一點小問題就搞的驚天動地好嗎？我們只是汽車旅館，不是什麼五星級的飯店」，同時也相當感謝留下小費的客人，「這是對我們最大的肯定」。
不少網友看完詳細訴求後，也紛紛回應「辛苦了」、「有些人住旅館飯店水準真的很差」、「我續住都希望不要打掃，感覺讓人進去房間我很沒安全感」；但也有部分人不贊同「誰說續住房間就不用打掃的，花錢不一定是大爺，但是有些基本服務都在房價裡了」、「房價就含清潔，不打掃難道房價有比較便宜嗎？沒有便宜的話，客人不須要打掃是客人的事，不是應該的」。（編輯：潘毅）