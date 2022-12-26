日本賣「紫水晶椅」一張10萬！網見超狂外觀嚇：根本刑具
紫水晶在風水中是相當重要的角色，許多人會擺來招財、改運用，而日本就有一間專門販賣天然石的店家竟製作了一張「紫水晶椅」，椅面全被紫水晶所覆蓋，售價高達45萬日圓（約10萬元新台幣），特別外觀瞬間引起鄉民們的關注，不少人驚喊：「這是拷問用的刑具吧！」
編輯中心/綜合報導
日本埼玉縣一間專門販賣天然石的店家「factory-M」，近期在推特發表一張紫水晶打造的椅子，從畫面中可以看到，整張椅子都被紫水晶所覆蓋，下方連接著辦公室椅子的底座，而表面都是紫水晶凸起的尖端。
「factory-M」老闆長谷川皇一在接受日媒訪問時透露，他在美國看到這塊切割成L型的紫水晶，一眼就決定要拿來做成椅子，他把尖端部分仔細研磨過，並製作足以放置石頭的椅子底座，成品完成後總重量居然有99公斤，售價為45萬日圓。長谷川也分享，這張椅子坐起來屁股其實不會疼痛，喜歡石頭的客人坐上去甚至能感受到巨大能量，目前已累積數十人對紫水晶椅感興趣。
雖然紫水晶椅外觀華麗又炫目，但引起不少網友嚇喊，「這是拷問用的刑具吧」、「坐下去屁股會爛掉」、「如果有痔瘡怎麼坐」、「老闆可以買來督促員工快點做事」、「太難理解了」。（編輯：賴禹妡）