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留學日本被文化衝擊！她看清「潛規則」幻滅：台男很好了

▲有位大學女孩前往日本留學受到「文化衝擊」，更在看清當地「潛規則」後幻滅。（示意圖／翻攝pakutaso）
▲有位大學女孩前往日本留學受到「文化衝擊」，更在看清當地「潛規則」後幻滅。（示意圖／翻攝pakutaso）

編輯中心/綜合報導

許多家庭狀況允許的情況下，都會希望孩子能出國留學增廣見聞，感受不同文化之間的差異。不過就有位大學女孩前往日本留學受到「文化衝擊」，更在看清當地「潛規則」之後幻滅直呼：台灣男生很好了。

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一位女網友在論壇Dcard上發文提到，自己目前在日本留學中，就讀一間評價不錯的大學，加入社團後認識不少中國人、日本人，都會在周末相約出遊，氣氛十分融洽，「大家也不會對外國人有歧視，而且一開始覺得日本男生也太紳士了吧，很溫柔體貼、穿著得體，都會主動幫忙拉椅子，他們18歲男生更台灣18歲男生比起來穩重很多」，但後續逐漸觀察後，原PO則發現「應該是社會氛圍讓他們不得不穩重」。

隨著相處時間拉長，原PO也逐漸觀察出不少自己難以忍受的事情，「日本男生真的很喜歡『色戀』這檔事，社團的女孩們在加入後，幾乎無一倖免被男生追求，我在社團已公告在台灣有男友了，也被講話次數用手數得出來的男生告白，社團的氣氛就像是異性間是沒有朋友的，他們簡直像披著羊皮的狼、很飢渴，那種被虎視眈眈注目著的感覺，很不舒服。」

▲原PO在日本大學留學，參加過多次社團活動、聚會後，才看出當地的社會氛圍以及潛規則。（示意圖／翻攝pakutaso）
▲原PO在日本大學留學，參加過多次社團活動、聚會後，才看出當地的社會氛圍以及潛規則。（示意圖／翻攝pakutaso）
原PO接著提到，日本男性時常在酒會上什麼話都講得出來，且幾乎都在對女性品頭論足。她更忍不住開始抱怨當地民情「日本的潛規則真的很多，女生講話不能太直接、不能罵髒話，但男生可以，女生要軟軟柔柔才受歡迎，我跟他們社交的很鬱悶，跟他們相處下來，可以感受到他們常常帶特別的眼光評價女生，加上他們表面都很紳士，心情更複雜，也許台灣男生也會，但至少在台灣活了21年，沒有像待在日本短短幾個月這麼不舒服過。」

不過原PO也強調，或許是自己目前生活圈剛好是這樣，也可能是自己在台灣時過得太單純，「這也只是我看到的一小部分，每個人心中都有自己的日本、自己的台灣。」

許多網友看完事主遭遇後，也紛紛提出看法回應「男生不分國度都很飢渴吧，倒是台灣男生被訓練的很溫吞，連曖昧交往觀察期都拉超長」、「這是事實！台灣男生真的比較好」、「台灣男生也會啊，只是妳剛好沒遇過而已」、「日本待久了真的有種稜角和特色被磨平的感覺，所有女生都是清一色軟軟柔柔可愛笑瞇瞇的形象，還是台灣女生的形象比較鮮活」。（編輯：潘毅）

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