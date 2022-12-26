留學日本被文化衝擊！她看清「潛規則」幻滅：台男很好了

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隨著相處時間拉長，原PO也逐漸觀察出不少自己難以忍受的事情，「日本男生真的很喜歡『色戀』這檔事，社團的女孩們在加入後，幾乎無一倖免被男生追求，我在社團已公告在台灣有男友了，也被講話次數用手數得出來的男生告白，社團的氣氛就像是異性間是沒有朋友的，他們簡直像披著羊皮的狼、很飢渴，那種被虎視眈眈注目著的感覺，很不舒服。」
原PO接著提到，日本男性時常在酒會上什麼話都講得出來，且幾乎都在對女性品頭論足。她更忍不住開始抱怨當地民情「日本的潛規則真的很多，女生講話不能太直接、不能罵髒話，但男生可以，女生要軟軟柔柔才受歡迎，我跟他們社交的很鬱悶，跟他們相處下來，可以感受到他們常常帶特別的眼光評價女生，加上他們表面都很紳士，心情更複雜，也許台灣男生也會，但至少在台灣活了21年，沒有像待在日本短短幾個月這麼不舒服過。」
不過原PO也強調，或許是自己目前生活圈剛好是這樣，也可能是自己在台灣時過得太單純，「這也只是我看到的一小部分，每個人心中都有自己的日本、自己的台灣。」
許多網友看完事主遭遇後，也紛紛提出看法回應「男生不分國度都很飢渴吧，倒是台灣男生被訓練的很溫吞，連曖昧交往觀察期都拉超長」、「這是事實！台灣男生真的比較好」、「台灣男生也會啊，只是妳剛好沒遇過而已」、「日本待久了真的有種稜角和特色被磨平的感覺，所有女生都是清一色軟軟柔柔可愛笑瞇瞇的形象，還是台灣女生的形象比較鮮活」。（編輯：潘毅）