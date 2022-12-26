姆巴佩頂級豪宅多貴？他換算「在台灣輸萬華」：還是實坪
法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）在世足決賽力挽狂瀾的表現，雖然最終仍沒能帶領法國拿下冠軍，但年僅24歲的他職業生涯仍一片光明。近期他又公開好消息，花了350萬歐元（約1.1億台幣）買下位於巴黎黃金地段的雙層頂樓公寓。不過就有台灣網友精算後，驚覺這間豪宅每坪售價竟還「輸給萬華」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
姆巴佩在踢完世界盃後，身價再度攀登新高，來到1.8億歐元（約台幣60億元），居足壇全球之首。而他近期也在個人社群上公布好消息，自己斥資350萬歐元（約1.1億台幣）買下了巴黎黃金地段16區的雙層公寓，約181.5坪，在家裡打開窗，就能看見法國國家象徵「艾菲爾鐵塔」。據外媒透露，這間公寓內設施一應俱全，包含籃球場、健身房，還有私人泳池等生活設施。
不過就有台灣網友在PTT發文討論，經過他細算後發現「姆巴佩181.5坪豪宅換算下來，一坪僅約60萬7千多元，在台灣連萬華都比不上，是法國房價太便宜還是台灣太貴？」
貼文曝光隨即引爆關注，不少網友感慨「人家開窗就是艾菲爾鐵塔」、「法國是實坪，換算連六都精華區都輸」、「開窗就是101的12臥房豪宅，台灣要多少錢？」、「光不是實坪就沒得比了，畸形的公設比制度」、「唯一解搬去法國住」。（編輯：潘毅）