LINE聊天室「雪花特效狂飄」！用戶轟超煩 曝1招秒關閉
2022年接近年末，不僅有浪漫的聖誕節，還有令人感到興奮的跨年夜，為了應景冬日氣氛，通訊軟體「LINE」特地在聊天室中設計雪花特效，讓聊天室一片白雪皚皚，就連電腦版都有，不過卻有不少用戶抱怨，一點一點的雪花落下，其實很干擾視線，想要還原乾淨簡單的聊天視窗，而一鍵關掉的方法也隨之曝光。
編輯中心/綜合報導
26日起許多LINE用戶發現，聊天視窗中突然從上方，飄落下一片一片雪花，看起來相當浪漫，電腦版甚至底部還隨著視窗的開啟時間，產生不同程度的積雪，相當有趣可愛，不過卻也出現不少人抱怨，這樣不僅會影響視線，還會讓人眼花撩亂，對話時被嚴重干擾，想要一鍵關閉。
《NOWnews》記者實際測試，想要關閉手機版的聊天室特效，只要先到LINE主頁面上方，點選設定，並進入聊天選項，再點聊天室背景特效，按下關閉後，就可以解除下雪特效。若是電腦版聊天室，則要到LINE主頁下方點選設定，再進入聊天選項，找到「啟用飄雪效果」，點選關閉即大功告成。
下雪特效適用版本為LINE iOS 9.15.0以上，LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)，LINE電腦版 4.8.0以上。手機版下雪特效將會從12/26(一) 00:00~23:59，電腦版下雪特效會稍晚一些，於12/26(一) 10:00可以看見，持續12/27(二) 09:59。（編輯：賴禹妡）