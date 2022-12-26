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不是唸逃！國小課本公布「葡萄」正確讀音　一票人全看傻

▲一名網友在臉書上抱怨，他看到國小課本上葡「萄」的讀音竟不是普遍的「ㄊㄠˊ」，而是「ㄊㄠ˙」，和過往印象完全不同。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友在臉書上抱怨，他看到國小課本上葡「萄」的讀音竟不是普遍的「ㄊㄠˊ」，而是「ㄊㄠ˙」，和過往印象完全不同。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

「到底啥時改的呀...」一名網友在臉書上抱怨，他看到國小課本上葡「萄」的讀音竟不是普遍的「ㄊㄠˊ」，而是「ㄊㄠ˙」，和過往印象完全不同，讓他相當傻眼，貼文曝光後，也讓不少人直言：「現在教育部把一些國字讀音改得跟我們以前學得不一樣了，很困擾家長呀！」 

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該名網友在臉書社團「爆廢公社」中發文，他表示看到國小國文課本中，有題目將「葡萄」的讀音寫作「ㄆㄨˊㄊㄠ˙」，讓他傻眼直呼：「是葡『ㄊㄠ˙』不是葡『ㄊㄠˊ』喔，到底啥時改的呀...」 

▲ （圖／翻攝自爆廢公社）
▲國小國文課本中，有題目將「葡萄」的讀音寫作「ㄆㄨˊㄊㄠ˙」。 （圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後，網友們紛紛留言感嘆，「現在教育部把一些國字讀音改得跟我們以前學得不一樣了，很困擾家長呀」、「對，我也是前幾天才知道，我都要腦衰了」、「改很大，我常被我女兒糾正」、「我現在等於跟著重讀小學」、「身為小一的家長的我也超級困擾」。 

不過也有網友不以為然，「其實一直都是這樣，只是要看字詞使用在什麼地方，單純寫語詞就是正常的注音」、「如果用在句子裡，第二個字就會變輕聲」、「我們說的話有很多是因為連接發音所以會變調，常常跟正確發音不同，這很正常」、「不是我們平常怎麼唸就一定是正確的，口語上會有出入很正常」。 

事實上，根據「教育部重編國語辭典修訂本」，葡「萄」的注音為ㄊㄠˊ，不過讀音唸作「ㄊㄠ˙」，根據用法不同有不同的使用方式。（編輯：賴禹妡） 

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