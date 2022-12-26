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必勝客又搞事情？2023最瘋狂開工　推史上最長20公尺比薩

▲必勝客要給大家2023最瘋狂開工！只有「一公尺派對巨飽盒」不夠看，2023/1/3星期二中午，必勝客要在信義區挑戰瘋狂「史上最長20公尺比薩」巨飽開趴！將邀請百位上班族參加「究極最長巨飽Party」，一起共享午餐派對。（圖／必勝客提供）
▲必勝客要給大家2023最瘋狂開工！只有「一公尺派對巨飽盒」不夠看，2023/1/3星期二中午，必勝客要在信義區挑戰瘋狂「史上最長20公尺比薩」巨飽開趴！將邀請百位上班族參加「究極最長巨飽Party」，一起共享午餐派對。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/台北報導

必勝客今年初以浮誇的「一公尺派對巨飽盒」成功引起熱論，派對必吃的超澎湃餐點，受到不少人喜愛，8月再度回歸也全台賣爆限量1.5萬組。沒想到必勝客沒有要停止，竟然選在2023年開工日1/3星期二中午，要在信義區挑戰瘋狂「史上最長20公尺比薩」巨飽開趴！將邀請百位上班族參加「究極最長巨飽Party」，一起共享午餐派對。

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必勝客瘋狂開辦史無前例的「究極最長巨飽Party」，將打造史上最長的「20公尺比薩」，選在2023開工日1/3星期二中午，邀請信義區百位上班族挑戰巨飽開趴！之前吃過「一公尺派對巨飽盒」的饕客就知道，光是一組就能餵飽約8～10人的豐富餐點；這次迎接2023年開工，必勝客將獨家一次擺出20組打造成「史上最長20公尺比薩」瘋狂開嗑！大手筆給大家視覺、味覺雙重震撼。

據悉，必勝客現場還會公開自豪是史上最大手筆的「一公尺到韓國」的好康活動，歡迎民眾鎖定《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來即時資訊。

另外，超人氣Mister Donut跨年則放大絕給出4重優惠！今（26）日起甜甜圈「任選10入299元」連續8天！2023/1/1起使用「悠遊付」消費，每筆消費可享2%現金回饋；持「記名悠遊卡或悠遊付」，單筆消費滿200元再送40元悠遊付現金回饋券；2023/1/3起消費滿百元，還可獲得「波堤獅等代言人紅包袋及甜蜜卡」乙組，陪大家開心迎接兔年。

▲必勝客8月回歸「一公尺派對巨飽盒」，還曾派出豪華加長禮車接送。
▲必勝客8月回歸「一公尺派對巨飽盒」，還曾派出豪華加長禮車接送。
▲必勝客今年初首次開賣「一公尺派對巨飽盒」，吸引不少好奇民眾搶訂，即起限時回歸。（圖／Andy提供）
▲必勝客今年初首次開賣「一公尺派對巨飽盒」，吸引不少好奇民眾搶訂，即起限時回歸。（圖／Andy提供）

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