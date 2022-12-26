必勝客又搞事情？2023最瘋狂開工 推史上最長20公尺比薩
必勝客今年初以浮誇的「一公尺派對巨飽盒」成功引起熱論，派對必吃的超澎湃餐點，受到不少人喜愛，8月再度回歸也全台賣爆限量1.5萬組。沒想到必勝客沒有要停止，竟然選在2023年開工日1/3星期二中午，要在信義區挑戰瘋狂「史上最長20公尺比薩」巨飽開趴！將邀請百位上班族參加「究極最長巨飽Party」，一起共享午餐派對。
記者蕭涵云/台北報導
必勝客瘋狂開辦史無前例的「究極最長巨飽Party」，將打造史上最長的「20公尺比薩」，選在2023開工日1/3星期二中午，邀請信義區百位上班族挑戰巨飽開趴！之前吃過「一公尺派對巨飽盒」的饕客就知道，光是一組就能餵飽約8～10人的豐富餐點；這次迎接2023年開工，必勝客將獨家一次擺出20組打造成「史上最長20公尺比薩」瘋狂開嗑！大手筆給大家視覺、味覺雙重震撼。
據悉，必勝客現場還會公開自豪是史上最大手筆的「一公尺到韓國」的好康活動，歡迎民眾鎖定《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來即時資訊。
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