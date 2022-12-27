屬兔快看！圓山大飯店「兔年紀念酒」只賣2天 儀式爆棚
屬兔的朋友快看！圓山大飯店推出「兔年典藏紀念酒」，讓你的本命年儀式感滿滿。今年圓山大飯店以屢獲世界威士忌競賽金牌之台酒南投酒廠生產的原桶強度威士忌，推出限量酒款「圓山總統行館兔年典藏紀念酒」，這款極具意義的酒僅台灣民眾可預訂，將從明（28）日起到週四（12/29）開放預購只賣2天，預購額滿圓山大飯店就會停止預約受理，數量有限，屬兔的各位記得訂好鬧鐘準時開搶了！
記者汪睿琦/綜合報導
圓山大飯店每逢歲末年初之際，館內生肖酒循例自南投酒廠特挑最佳酒桶。南投富有特殊的地理位置，氣候宜人並獨享純淨水源，特別適合威士忌生產與醞釀。此次「圓山總統行館兔年典藏紀念酒」以最具代表性的「波本桶」與精湛的過桶手法，將梅酒風味充分融入麥芽威士忌中的「梅子酒桶」搭配合為套組，分別為「白金波本桶」及「鎏金梅子酒桶」，雙金之氣組合，珍貴且獨一無二，乃衷心祝福各界貴賓仕途成功，事業通達璀璨之意。
明年將迎接「卯兔年」，圓山大飯店表示「卯兔」代表黎明大地無限生機，而「圓山總統行館兔年典藏紀念酒」以吉祥如意，富貴圓滿之「卯兔」為題，寓年兔於卯字之中，深具意趣。圓山大飯店說明，每組預購價16,000元，僅開放2022年12/28至12/29上午10：00起至下午17：00止預購，部分保留給聯誼會會員、員工與覓到酒吧的VIP，其他開放電話訂購。預購採電話實名登記，登記額滿即停止受理（每位限登記預購1組，售完為止）。
此外圓山大飯店提醒民眾需特別注意的是，請已受理登記人士在2023年1/13至1/19共7日，每天上午10：00至晚上21：00止，親至飯店一樓商品銷售部付款取貨，若已受理登記人士未能於期限內取貨將視同棄權。
若民眾春節圍爐想來點不一樣的體驗，以及移動的五星餐車「鳴日廚房」深受民眾喜愛的台鐵美學觀光列車「鳴日號」，為迎接2023年，鳴日廚房於大年初一特別加開限定席次「移動圍爐餐車」，台北晶華酒店更升級菜單，端出招牌菜「龍蝦富貴米糕」、「極品花膠佛跳牆」等，以及「冠軍八寶芋泥」應景年節甜點，列車上還有財神爺跳加官發紅包及招財糖討吉利，一開春就能擁有獨特的年節體驗。