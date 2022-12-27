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交換禮物拿「小吸塵器」！新人遭副總當眾嘲笑：抽到倒楣

▲雖然聖誕節已經過去，但仍有不少上班族還在開心玩著交換禮物。（示意圖／取自unsplash）
▲雖然聖誕節已經過去，但仍有不少上班族還在開心玩著交換禮物。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

雖然聖誕節已經過去，但仍有不少上班族還在開心玩著交換禮物。但有一位OL超無奈，因為她準備的「小吸塵器」遭主管當眾嘲笑是最爛禮物，然而過程以及其他人的禮物曝光後，更讓許多網友不滿喊「欺負人，其他的更爛怎麼不說」。

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苦主在論壇Dcard上哭訴，自己在公司算新人，而今年的聖誕交換禮物活動是強制參加，辦公室內有男有女共20人，她在深思後決定「想送一個大家都會滿意的禮物，不希望得罪任何人」，最後選擇了實用性高的小型吸塵器。

不料到了活動當天，一位小主管抽到了原PO的禮物，本來前者開口表示「這個我用得到耶！謝謝」沒想到公司副總見狀，卻直接大聲向小主管喊「你很會裝欸，幹嘛演得一副很開心的模樣哈哈！」此時辦公室揚起了一陣嘲笑聲浪，其他同事更開始接續副總的語調批評「好雷喔～幸好不是我抽到」、「沒儀式感又沒精緻感，哪像個禮物啊笑死」，覺得自己幽默感的到認同的副總也龍心大悅，在他的帶頭嘲笑下，辦公室氣氛頓時被炒熱了。

▲一位OL在交換禮物活動準備了小型吸塵器，卻在換完後遭到公司主管嘲諷。（示意圖／Pexels）
▲一位OL在交換禮物活動準備了小型吸塵器，卻在換完後遭到公司主管嘲諷。（示意圖／Pexels）
這件事讓原PO相當受傷，後續也詢問當天沒有跟著嘲笑的同事「我的禮物真的很糟嗎？」而這群同時則安慰表示「很實用」。且因為她與副總沒有任何過節，「這個吸塵器我自己也有買一台，我親自用過覺得好用，才會決定送這個的，但當下面對一群人的訕笑，實在難受無比」，同時也提到在這場交換禮物活動中，其他同事送的禮物包含口紅、圍巾、香氛精油、小夜燈、電動牙刷、暖手寶等物。

遭遇曝光後，立刻引發不少網友痛批「比起妳同事那些暖暖包小夜燈之類，妳送的看起來是最好的欸」、「不是妳的問題，只覺得是這位主管的素質有待加強」、「有些人會利用踐踏別人的方式來成就自己，尤其高層有更高的比例是這種人。他想炒熱氣氛，而妳是最菜的，虧妳最無所謂」、「小型吸塵器我抽到會很開心欸！！很實用的東西啊」。（編輯：潘毅）

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