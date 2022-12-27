宋逸民遭罵「黃少谷怒了」！開口談奉獻金：當我們傻嗎？
男星宋逸民所屬教會「藝起發光」，近期因女星小甜甜（張可昀）引爆連環爭議，曾是「強辯樂團」主唱的黃少谷便不忍發聲，認為若真有那麼多不公不義之事「我們會那麼傻？」，而對於奉獻金一事，他也坦言自身狀況「我是沒什麼錢啦，他們也沒有要我出錢」。
編輯中心/綜合報導
近日宋逸民所創立的「藝起發光」引來各界批評，曾是教友的阿Ben及許小可便稱當初離開的主因是奉獻金，當時夫妻倆曾為擴堂奉獻百萬，但「我們感到不平安，於是我們離開了⋯」事後也沒要回奉獻金，「因為我們清楚，我們的奉獻是給神⋯不是給人！」，而這番言論又將此事推上另一個輿論高峰。
對此，教友黃少谷非常錯愕，表示他們口中控訴的內容皆違背教會或任何宗教的常理，「有那麼不公不義的事情，我們會那麼傻？會越來越多人跟隨宋逸民牧師和維齡師母嗎？」，認為部分人是本就對教會有敵意，肆機攻擊，讓他相當不忍，並自我喊話「現在看著巨輪下沉的人們，你們放心，我們不會稱了你們的意！」。
該則留言引來眾多網友回覆，有認便指出「你意思是其他退會的人都在說謊？你們沒有經歷的不代表其他人沒有吧？」，也有人提及「奉獻金」的不合理，而黃少谷坦言「我是沒什麼錢啦，他們也沒有要我出錢，我可以幫忙什麼我就幫什麼啊！」。（編輯：李惠婷）