冬天「最危險4小時」曝光！醫警告：防猝死3運動千萬別做
近期台灣迎來冷氣團，氣溫急速下降，振興醫院心臟血管內科醫師黃建龍指出，每年在冬季各個醫院的急診室常出現心肌梗塞及腦中風的病患，但這些疾病只要在生活中多注意就能降低罹患的機率，也透露冬季最危險的時間落在5點至9點，為心血管事件的高峰。
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黃建龍醫師在YouTube頻道「健康2.0－名醫觀點」中指出，一般人在冬天起床時，血壓都會比較高，這是身體壓力激素的正常反應，但冬天從溫暖的被窩中起床，出門又碰到寒冷的空氣，血管就會急速收縮，導致血壓更升上一級，因此冬季心血管事件高峰，危險時間為每天早晨5、 6點至早上9、10 點。
黃建龍醫師建議，如果一定要這麼早起床，至少在屋內要做好保暖工作，可以在屋內先暖身，等到身體熱起來之後再開門出去，不過對於長者，還是建議晚一點起床，等到8點太陽出來了，氣溫比較暖活時再出門，對身體變化才不會太大。
另外，黃建龍醫師表示，運動雖然有益身體健康，但仍要依照自己身體狀況來選擇適合的運動，若是三高、心血管疾病患者或長者，運動選擇應以有氧為主，包含競走、慢跑、爬山、游泳等，至於需要爆發力的運動，例如舉重、拉單槓、舉啞鈴等就不建議上述患者、長者做，避免對心血管衝擊性過大。
黃建龍醫師透露，冬天大家喜歡吃薑母鴨、火鍋、羊肉爐等料理，但這類食材通常紅肉類較多，飽和脂肪酸含量高，若是三高、心血管患者或長者建議還是以白肉為主，多吃蔬菜類，避免血管產生斑塊，血管產生斑塊，在天冷或情緒激動時容易剝落，導致腦中風或心肌梗塞的發生。（編輯：賴禹妡）