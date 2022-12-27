明年補班6天！他見公司發「1問卷」氣炸 網反逆風：超爽
行政院人事行政總處日前公佈了2023年的辦公日曆表，上頭顯示有7個連假超過3天，過年春節也一口氣連休10天，但除了連假之外，還有6個週末需要補班補課，就有一名網友透露，公司還發問卷調查補班日有沒有要來上班，否則就要用特休扣，讓他怒罵「我的假就這樣沒了」，貼文曝光後，卻有不少網友逆風直言：「這也可以該，你可以不要放連假加班去補假啊！」
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該名網友在PTT發文，他以「有沒有明年補班6天的卦？」為題，表示公司剛發新的行事曆下來，發現明年1/7、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23這幾個週六都要上班，「公司還會發問卷調查你要不要來上班，不然就用特休扣」，讓他氣炸怒罵：「乾乾乾，我的假就這樣沒了，有沒有明年補班6天的卦？是哪個王八搞的？」
貼文曝光後，網友們也哀聲四起，「不能送大家嗎」、「連一堆假要幹嘛，最討厭補休」、「連假大塞車，還要謝主隆恩」、「爛透了的政策」、「不需要連假，不想補班QQ」、「補班真的爛，大家統一連假就是人擠人啊，還不如我自己選一天請假」。
但也有許多網友逆風直言，「不要連休啊」、「有連假才會有補班啊，先有連假可放」、「補班不就是會有補假嗎」、「補班超爽好不，吃個早餐喝個下午茶，錢就到手了」、「這也可以該，你可以不要放連假加班去補假啊」、「補假日去上班才爽，公司幾乎沒人，老闆也不在，還可以提早下班」。（編輯：賴禹妡）