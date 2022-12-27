開年進財！元旦前後「4星座」偏財運爆棚　尾牙爽中大獎

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2023元旦前後，木星進入天蠍的健康宮，使天蠍能量滿滿、正能量爆棚！身心上的健康平衡更是大大提升你的運氣，特別是手氣最佳，此時若有朋友邀約打牌打麻將都不要拒絕，因為你很有機會替自己贏筆小錢。另外也可買張彩票試試手氣，你很容易就能喜獲小獎，就連搶紅包也都能順利搶到最多錢的那一包！雖然此時不至於有一夜暴富的好財運，但接二連三的天降偏財也是足夠讓你身心愉悅、讓旁人眼紅稱羨了。
第三名、巨蟹座
受到木星進入官祿宮的影響，對你在事業上是一股很大的助力！ 2023元旦前後，巨蟹會從長輩、長官、領導、貴人等人物中獲得零花錢或紅包！所以這段時間有任何公司聚會、長輩邀約、家族聚會等都不要拒絕，你的錢包會收穫滿滿。事業上亦有機會獲得異性晚輩對你的神救援，業績將屢創新高，很可能在本月拔得頭籌，若你還單身也可能因此對這位異性晚輩產生好感！這不僅讓你聲名大增，你更有機會得到加薪、獎金等等意想不到的好財運。
第二名、白羊座
2023元旦前後，大吉星在白羊的命宮，讓你有種生命重新開始、遲滯的運勢終於流暢的感覺，財運自然也是重新為你打開大門，甚至之前向你借錢的人，也會趁著新年開始前進快還你錢，讓你手頭終於寬鬆不少。而財運漸開之時，建議你不要浪費這波好運，趕緊買張彩票、或是多參加抽獎，雖然你過去總覺得中獎的總輪不到自己，但元旦前後你將得到幸運女神的眷顧，一定要把握這波好運氣。
第一名、摩羯座
2023元旦前後，摩羯座的運勢越來越旺，受到太陽進入摩羯的影響，此時的摩羯要想不旺都難！財運上自然也受到財神眷顧，就連走在路上都會撿到錢、之前參加的抽獎活動也都幸運中獎，部分摩羯則有望在公司年會裡奪得大獎，可說是運氣最好、最令人眼紅的星座之一了。元旦前後是摩羯偏財滿滿的時機，一定別錯過。
2023年十二星座【事業財運】關鍵字
白羊【幸運之神眷顧】
金牛【心靈豐盛富足】
雙子【夢想一呼百應】
巨蟹【事業更上層樓】
獅子【貴人鼎力相助】
處女【變通創業有路】
天秤【夥伴合作無間】
天蠍【跳槽留守大好】
射手【創意帶來財富】
魔羯【安定養精蓄銳】
水瓶【人際交流互通】
雙魚【積極精進技能】（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。