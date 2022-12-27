宋逸民教會爆趕人！《星光》林道遠反擊：不是自己不來？
男星宋逸民所屬教會「藝起發光」，裡頭有多位藝人服事，近期因女星小甜甜（張可昀）引爆連環爭議，擔任牧師的宋逸民也成為眾矢之的，不過雖然「藝起發光」頻被爆料，卻也有許多藝人教友出面力挺，其中就包含《超級星光大道》出身的男星林道遠，他針對有人說因沒到聚會就被教會趕出去提出質疑，反問：「確定不是那個人自己不來嗎？」
編輯中心/綜合報導
「藝起發光」近日遭爆出奉獻金爭議、限制教友交友圈以及將教友趕出教會等，對此「藝起發光」昨日在臉書貼出聖經經文，「出埃及記14:14耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」下方引來許多同是教友的藝人朋友們留言相挺。
其中，就有從《超級星光大道》發跡的男星林道遠留言表示，「最近的新聞真的是讓人非常的難過及錯愕，我們在藝起發光這麼久，從來沒有被強迫做過任何一件事，包含十一奉獻從來都是我們自己樂意奉獻的」，針對有人爆料因沒到聚會就被教會趕出去，他質疑：「確定不是那個人自己不來嗎？自己不來跟趕出去是完全不一樣的！」
「為什麼新聞出來講的都跟我所在的藝起發光都不一樣？」林道遠繼續說道，「我們身處藝起發光，我們看到的是牧師師母盡心盡力的陪伴每一位小羊！也是牧師師母用心的陪伴我們，讓我們夫妻之間的感情被神大大的翻轉，我感受到的是牧者們及弟兄姐妹滿滿的關心及愛」，試圖替教會平反爆料內容。（編輯：賴禹妡）