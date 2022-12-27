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跨年保證拍到整支101！攝影家私房10據點　幫女友炫爆IG

▲2023跨年就在本週六登場，心怡對象約你跨年你還只會拍出55身嗎？攝影達人Molly特別親授「10大101周邊寶地」讓你保證拍出整支101大樓。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲2023跨年就在本週六登場，心怡對象約你跨年你還只會拍出55身嗎？攝影達人Molly特別親授「10大101周邊寶地」讓你保證拍出整支101大樓。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2023跨年就在這個星期六，心怡對象約你跨年，你還只會拍出55身嗎？恐怕連告白的機會都沒了！攝影達人Molly特別親授「10大101周邊寶地」，保證讓你拍出整支台北101大樓，包含每年人潮擠爆的統一阪急天臺耶誕樂園、象山步道、國父紀念館等等，近幾年還多了全新蘋果旗艦店可以駐守拍美照，當然不想人擠人就去住酒店，寒舍艾美、麗緻酒店，都可以拍出絕美101美照。想拍出美照炫爆IG的朋友不妨參考看看這篇，不過貼心提醒跨年還是要和和氣氣，千萬不要因為另一半拍得不好就大罵對方傷害感情喔！（笑）

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📌統一阪急百貨

近幾年因天臺耶誕樂園的舉辦，統一阪急百貨廣受民眾歡迎，Molly與攝影同好這幾天也搶先去拍了多張美照。Molly表示，站在通往天台的大樓梯底下往上拍，不僅可以拍到101大樓，耶誕樂園上的LED燈聖誕樹也能入鏡。最讚的是，人物這樣拍絕對顯腿長、視覺身高180！

📌虎山峰步道、象山步道

熱愛俯瞰全台北市日、夜景的攝影達人們應該對這兩處步道早不陌生。登山口就鄰近淡水信義線捷運象山站，步行上山吸收大自然芬多精的同時，白天、夜晚去更是不同風味；跨年夜當天上山去拍，不僅可以享受無人打擾的氛圍，整個台北市的夜景與煙火全收入你的相機中。

▲▼Molly表示，站在通往天台的大樓梯底下往上拍，不僅可以拍到101大樓，耶誕樂園上的LED燈聖誕樹也能入鏡，最讚的是，人物這樣拍絕對顯腿長、視覺身高180！（圖／攝影部落客molly888666、yenlee_1206授權提供）
▲▼Molly表示，站在通往天台的大樓梯底下往上拍，不僅可以拍到101大樓，耶誕樂園上的LED燈聖誕樹也能入鏡，最讚的是，人物這樣拍絕對顯腿長、視覺身高180！（圖／攝影部落客molly888666、yenlee_1206授權提供）
 
▲▼熱愛俯瞰全台北市日、夜景的攝影達人們應該對虎山峰、象山步道早不陌生；跨年夜當天上山去拍，不僅可以享受無人打擾的氛圍，整個台北市的夜景與煙火全收入你的相機中。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲▼熱愛俯瞰全台北市日、夜景的攝影達人們應該對虎山峰、象山步道早不陌生；跨年夜當天上山去拍，不僅可以享受無人打擾的氛圍，整個台北市的夜景與煙火全收入你的相機中。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
 
📌國父紀念館

國父紀念館廣場就在距離台北市府步行6分鐘距離，地形空曠寬敞，你想在廣場中任何一個角落拍都能清楚拍到！

📌蘋果旗艦店

近幾年才全新落成的蘋果旗艦店絕對可說是台北信義新地標，不只跨年夜，連平日都是人氣打卡景點。站在遠雄A13百貨前、蘋果旗艦店門口往上仰拍，拍到整棟101大樓絕不是難事吧！

📌嘟嘟房停車場 八德立體站

這處就是Molly獨家私房景點，距離台北市府大約車程7分鐘距離，只要停車就能上天台去拍整個大台北夜景，101、遠雄大樓全收入你的鏡頭中。

📌吳興幼兒園

每年101附近人滿為患，想好好拍照不妨選擇去附近巷弄中拍攝，絕對隨手拍都是電影級大片！

📌四四南村

距離101車程9分鐘、步行13分鐘就會抵達的四四南村平時就是國內外旅客必訪景點，充滿舊時代眷村風情的四四南村完整保留當時房屋特色，抬頭往上看還能看到整棟101大樓，想必跨年夜也將是拍美照好去處。

📌寒舍艾美、麗緻酒店

住飯店也是拍101的好辦法之一，在飯店裡的露天泳池不僅可以愜意開派對、看煙火，還可享受360度無遮擋的101大樓夜景，好不愜意！不過根據寒舍集團公關表示，目前飯店跨年檔期通通都搶購一空，尤其是在信義區戰場的寒舍艾美、麗緻兩大飯店最為歡迎，手腳慢的朋友可能只能祈禱有人提早退房了…。

▲國父紀念館前廣場也是拍攝好去處。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲國父紀念館前廣場也是拍攝好去處。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲近幾年升格信義新地標的蘋果旗艦店，抬頭往上看也能拍出101美照。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲近幾年升格信義新地標的蘋果旗艦店，抬頭往上看也能拍出101美照。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲距離台北市府大約車程7分鐘距離，只要停車就能上天台去拍整個大台北夜景，101、遠雄大樓全收入你的鏡頭中。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲距離台北市府大約車程7分鐘距離，只要停車就能上天台去拍整個大台北夜景，101、遠雄大樓全收入你的鏡頭中。（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲在飯店裡的露天泳池不僅可以愜意開派對、看煙火，還可享受360度無遮擋的101大樓夜景，好不愜意！（圖／攝影部落客molly888666授權提供）
▲在飯店裡的露天泳池不僅可以愜意開派對、看煙火，還可享受360度無遮擋的101大樓夜景，好不愜意！（圖／攝影部落客molly888666授權提供）

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