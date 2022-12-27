跨年保證拍到整支101！攝影家私房10據點 幫女友炫爆IG
2023跨年就在這個星期六，心怡對象約你跨年，你還只會拍出55身嗎？恐怕連告白的機會都沒了！攝影達人Molly特別親授「10大101周邊寶地」，保證讓你拍出整支台北101大樓，包含每年人潮擠爆的統一阪急天臺耶誕樂園、象山步道、國父紀念館等等，近幾年還多了全新蘋果旗艦店可以駐守拍美照，當然不想人擠人就去住酒店，寒舍艾美、麗緻酒店，都可以拍出絕美101美照。想拍出美照炫爆IG的朋友不妨參考看看這篇，不過貼心提醒跨年還是要和和氣氣，千萬不要因為另一半拍得不好就大罵對方傷害感情喔！（笑）
記者汪睿琦/綜合報導
📌統一阪急百貨
近幾年因天臺耶誕樂園的舉辦，統一阪急百貨廣受民眾歡迎，Molly與攝影同好這幾天也搶先去拍了多張美照。Molly表示，站在通往天台的大樓梯底下往上拍，不僅可以拍到101大樓，耶誕樂園上的LED燈聖誕樹也能入鏡。最讚的是，人物這樣拍絕對顯腿長、視覺身高180！
📌虎山峰步道、象山步道
熱愛俯瞰全台北市日、夜景的攝影達人們應該對這兩處步道早不陌生。登山口就鄰近淡水信義線捷運象山站，步行上山吸收大自然芬多精的同時，白天、夜晚去更是不同風味；跨年夜當天上山去拍，不僅可以享受無人打擾的氛圍，整個台北市的夜景與煙火全收入你的相機中。
📌國父紀念館
國父紀念館廣場就在距離台北市府步行6分鐘距離，地形空曠寬敞，你想在廣場中任何一個角落拍都能清楚拍到！
📌蘋果旗艦店
近幾年才全新落成的蘋果旗艦店絕對可說是台北信義新地標，不只跨年夜，連平日都是人氣打卡景點。站在遠雄A13百貨前、蘋果旗艦店門口往上仰拍，拍到整棟101大樓絕不是難事吧！
📌嘟嘟房停車場 八德立體站
這處就是Molly獨家私房景點，距離台北市府大約車程7分鐘距離，只要停車就能上天台去拍整個大台北夜景，101、遠雄大樓全收入你的鏡頭中。
📌吳興幼兒園
每年101附近人滿為患，想好好拍照不妨選擇去附近巷弄中拍攝，絕對隨手拍都是電影級大片！
📌四四南村
距離101車程9分鐘、步行13分鐘就會抵達的四四南村平時就是國內外旅客必訪景點，充滿舊時代眷村風情的四四南村完整保留當時房屋特色，抬頭往上看還能看到整棟101大樓，想必跨年夜也將是拍美照好去處。
📌寒舍艾美、麗緻酒店
住飯店也是拍101的好辦法之一，在飯店裡的露天泳池不僅可以愜意開派對、看煙火，還可享受360度無遮擋的101大樓夜景，好不愜意！不過根據寒舍集團公關表示，目前飯店跨年檔期通通都搶購一空，尤其是在信義區戰場的寒舍艾美、麗緻兩大飯店最為歡迎，手腳慢的朋友可能只能祈禱有人提早退房了…。