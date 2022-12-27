當兵時間多8個月差很大？學長曝「真相」：4個月都碰不到
蔡英文總統今（27）日召開國安會議，確認將4個月義務役期恢復為1年，引發各界關注討論，就有人好奇「當兵時間多8個月差很多？」對此，也有學長指出各種層面的差異：當4個月絕對碰不到。
編輯中心/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發文提到，近年來4個月役期的兵常被笑稱是進去夏令營，而今（27）日正式確認未來義務役延長回1年期，不禁讓他感到好奇「多了八個月的訓練，可以讓一個人多學到什麼？」
貼文曝光後立刻有不少前輩直言「光站哨就差很多」、「站哨，我當時沒學弟，連老士官長都要排哨」、「高裝檢跟下基地，一年才有機會碰到」、「高裝檢、下基地，三軍演習，星光演習流程，如果你4個月，有些根本遇不到，遇到了也不敢讓你碰。但當一年兵，這些通通都碰得到學得到」、「下基地聯勇漢光還有專長訓呀」、「差很多，但前提不是被叫去掃地除草」。
而未來役期延長為1年，義務役士兵薪水也預料將調升，預定將在本周四行政院會核定後送至立法院查照，2024年1月份後，年滿18歲之役男，無論是現行義務役期4個月或替代役6個月，皆延長為1年，義務役士兵的每月薪資也會調漲至26,307元。（編輯：潘毅）