宋逸民2年前「升牧師」激動痛哭畫面曝！台下藝人也掉淚

義務役薪水將漲至26307！前輩認「差很大」：拿6千超焦慮

▲今（27）日總統蔡英文，下午召開記者會正式宣布未來4個月義務役期恢復為1年，同時薪資也將從6510元調漲至2萬6307元。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（27）日總統蔡英文，下午召開記者會正式宣布未來4個月義務役期恢復為1年，同時薪資也將從6510元調漲至2萬6307元。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

今（27）日總統蔡英文召開國安會議，下午召開記者會正式宣布4個月役期未來將恢復為1年，同時義務役二兵薪資也將從6510元調漲至2萬6307元。相關消息曝光後立刻引起網路熱議，不少前輩認為，薪水調漲部分「的確差很大」，也紛紛提出自身看法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（27）日總統蔡英文宣布強化全民國防兵力結構調整，現行義務役役期將從四個月恢復至一年，並於2024年1月1日後正式實施，適用於2005年後出生役男，而二兵義務役薪資也將從6510元調高至2萬6307元。

消息曝光後，立刻在論壇PTT上掀起熱議，就有鄉民好奇問「義務役薪水調整至26307，變這樣差距在哪？年輕人們會因為每月錢變多了，而甘願多當八個月的兵嗎？」

▲教召延長至14天，最有機會受影響的七年級生，怒喊疫苗也是排最後，當兵卻要排第一。（圖／取自unsplash）
▲許多學長認為，義務役薪資提升的確會降低逃避兵役的念頭，但對於過去當兵的人，相對剝奪感也浮現了。（圖／取自unsplash）
貼文曝光後，立刻有不少前輩學長坦言「對剛出社會來說，確實是降低很多逃兵役的動力，不然裡面拿6千還變笨，出來又準備要找工作，超焦慮的」、「出來後不必急著找工作，有資金能運用，好太多」、「對以前領6千的人來說，相對剝奪感很重」、「役男薪水早就該改了，拖到2022才是不合理」、「以前超慘，薪水低還要自費買裝備」、「以前當兵的時候就真的會靠杯沒錢XD，超窮的」、「其實可以接受，尤其是被5k、6k坑過的」、「當一年兵全年有31.5萬耶，裡面開銷又低，一堆年輕人的學貸都爽爽還一大半了」。（編輯：潘毅）

當兵時間多8個月差很大？學長曝「真相」：4個月都碰不到

兵役改革3亮點曝光　義務役月薪有望破2萬

2022十大暖新聞！麥當勞破例早上賣炸雞　他拼命救林志穎

備戰年後轉職潮！前輩曝跳槽「加薪關鍵籌碼」：最後再拋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀