義務役薪水將漲至26307！前輩認「差很大」：拿6千超焦慮
今（27）日總統蔡英文召開國安會議，下午召開記者會正式宣布4個月役期未來將恢復為1年，同時義務役二兵薪資也將從6510元調漲至2萬6307元。相關消息曝光後立刻引起網路熱議，不少前輩認為，薪水調漲部分「的確差很大」，也紛紛提出自身看法。
編輯中心/綜合報導
今（27）日總統蔡英文宣布強化全民國防兵力結構調整，現行義務役役期將從四個月恢復至一年，並於2024年1月1日後正式實施，適用於2005年後出生役男，而二兵義務役薪資也將從6510元調高至2萬6307元。
消息曝光後，立刻在論壇PTT上掀起熱議，就有鄉民好奇問「義務役薪水調整至26307，變這樣差距在哪？年輕人們會因為每月錢變多了，而甘願多當八個月的兵嗎？」
貼文曝光後，立刻有不少前輩學長坦言「對剛出社會來說，確實是降低很多逃兵役的動力，不然裡面拿6千還變笨，出來又準備要找工作，超焦慮的」、「出來後不必急著找工作，有資金能運用，好太多」、「對以前領6千的人來說，相對剝奪感很重」、「役男薪水早就該改了，拖到2022才是不合理」、「以前超慘，薪水低還要自費買裝備」、「以前當兵的時候就真的會靠杯沒錢XD，超窮的」、「其實可以接受，尤其是被5k、6k坑過的」、「當一年兵全年有31.5萬耶，裡面開銷又低，一堆年輕人的學貸都爽爽還一大半了」。（編輯：潘毅）