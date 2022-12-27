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認同兵役延長　蘇紫雲：志願役待遇也應提升

▲國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲今（27）日表示，義務役役期延長更貼近實戰化訓練、未來志願役待遇也應提升。（圖／NOWnews攝影中心）
▲國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲今（27）日表示，義務役役期延長更貼近實戰化訓練、未來志願役待遇也應提升。（圖／NOWnews攝影中心）

記者李琦瑋／台北報導

總統蔡英文今（27）日拍板義務役役期延長到1年，新訓由5週延長為8週，役期內實彈射擊以不低於800發為目標，並讓役男接受新型裝備操作；另外，義務役男月薪也從原先6510元，一口氣增至2萬6307元。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，兵役延長更貼近實戰化訓練，有助訓練更成熟的戰鬥兵，另外義務役津貼，比韓國、新加坡、日本都多，算是國家謝謝人民盡義務的補助，並提到，未來志願役待遇也應提升。

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蔡英文今天下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，役男每個月實拿20320元，再加上政府負擔健保、伙食津貼等5987元，月薪一口氣調漲到2萬6307元，外界擔憂志願役是否心理不平衡、對此反彈。

蘇紫雲表示，延長兵役是很有挑戰性的公共政策，在國家面對外來威脅之時，蔡總統能秉持勇氣做此決策，對台灣國防 、保衛民主自由，有正面意義。

他指出，義務役是憲法規定人民應盡的義務，應該將月薪視為津貼，就是國家感謝人民盡義務，而給予的補助，不要讓人民變成廉價勞工，對照其他國家GDP來看，韓國給1萬2台幣、以色列2萬2台幣、新加坡只給1萬3台幣，台灣算是給得很優渥；另外針對志願役部分，台灣國防預算長期偏低，考量結構性問題，如少子化、民主國家志願役少等，未來也應把志願役薪水往上調，讓國軍享有更好的待遇。 

國防部指出，現行4個月軍事訓練役無法守護安全，1年役期役男新訓由5週延長為8週，分發部隊實施專長、民防訓練及編制武器射擊；部隊訓練從8週提升至44週，區分為駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週及聯合演訓6週。

相對過去5週時，僅有臥姿鑑定射擊104發，未來增加戰鬥間各種姿勢射擊，並提升彈藥射擊發數要提升至160發，役期內實彈射擊以不低於800發為目標，並讓役男接受新型裝備操作，如紅隼火箭彈、標槍飛彈、無人機操控等訓練。

對此，蘇紫雲說，多數民主國家軍事訓練約9至12個月，分為3階段，新兵訓練平均3至4個月左右，進行基礎訓練，包括心理調適、體能增強、兵器操作、結訓等，成為合格步槍兵；再來是進入部隊的銜接訓練，基地、駐地訓練等，熟悉部隊任務、同事，大約3個月，就像公司試用期一樣，就會變成合格的戰鬥兵；最後就是上線、變成部隊一員，發揮部隊功能。

他說，延長1年比起現行，能更系統性的訓練，養成更成熟的戰鬥兵；實彈射擊的增加，可讓實彈射擊更熟悉槍枝操作、彈道性能，從臥射、跪射到立射，練習各種姿勢射擊，這個經驗相當重要，更加貼近實戰化。

日前傳出國安系統與軍方，在刺槍術存廢有爭議，國防部今天提出的說明意見中，把入伍到退伍不同階段的項目列出，傳統的刺槍術將調整為近戰格鬥訓練。

對此，蘇紫雲表示，刺槍術並非落伍訓練，很多先進國家，如美國陸戰隊、加拿大、英國、澳洲、日本、韓國等都保有刺槍術，並不是要軍人拿刺槍上場，而是進行基本訓練，包括訓練肌肉記憶，讓人體與槍枝結合更緊密，還有培養士兵勇氣與戰鬥意志等，就像職棒選手要揮棒訓練、職籃選手要投藍訓練一樣。

另外，今天記者會上，有媒體詢問女生是否也要納義務役。蔡英文回應，對於女性參與國防事務「樂觀其成」，但在義務役中涵括女性，是更大的課題，她想先解決現行問題，到位後再進入下一階段議題。

蘇紫雲說，這題要從人力結構討論，視國家人口、部隊規模需求而定，從其他國家例子來看，國家人口少於1000萬的，像以色列、挪威、瑞典，才會男女都要當兵，這樣才會有足夠的部隊規模，台灣2400萬人口，只要男生當兵就能滿足部隊規模；且女性懷孕已經對國家有貢獻，服義務役沒有必要；若從性別平等角度來看，也許可以調整成彈性制度，女性自願當義務役也歡迎。

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