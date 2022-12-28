藝起發光不是教會！黃國倫痛心澄清 8年前被離開真相曝
小甜甜日前退出宋逸民所屬的「藝起發光」教會，結果意外爆發教會黑料連環炸，有人力挺牧師宋逸民，但也有不少曾待在教會的藝人持續出面爆料，引起話題。對此，「藝起發光」首任理事長、音樂人黃國倫與老婆寇乃馨出面受訪表示「藝起發光根本不是教會，不要因為單一事件，就污名化了教會！」
編輯中心/綜合報導
近日有網友挖出過去黃國倫與寇乃馨在2013年上節目《康熙來了》時，就直言「每次教會開會時，都彷彿在看本土劇，每次都會吵翻天，什麼事都能吵」，當時黃國倫雖然經過內部同意，空降「藝起發光」理事長的位置，但仍讓已經在組織裡多年的宋達民心生不滿。
據《中時電子報》報導，黃國倫與寇乃馨27日出面受訪表示，「藝起發光」本從一開始就屬於社團法人協會，並非教會，當時協會成員來自不同的教會，主要聚集的目的是一起做公益、傳播福音。黃國倫心痛地說「當有一天看到藝起發光變成教會，我真的很詫異，因為協會與教會是完全不同屬性的！」
黃國倫提到「看到這次風波真的很難過，尤其看到原本那麼美好與感動的這4個字被污名化、被網友消遣謾罵，真的心很痛，當初大家一群人為了社會公益傳福音而成立這協會，一腔熱愛，這還是何戎想的名字，他看到這4個字被污名化應該會最難過吧！」
至於兩人離開內幕，則是在2014年黃國倫任理事長屆滿，理事長改選之後，他們成為第一對「被離開」藝起發光的夫妻，寇乃馨則坦言「很多人不解他們當初離開的原因，8年來他們也為了顧及弟兄姐妹的合一，從未對外提及傷心事」。寇乃馨強調「最近從新聞中看到藝起發光轉型成一間教會，兩人其實都是意外詫異的」。（編輯：張嘉哲）