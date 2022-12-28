藝起發光發聲！教會藝人6分鐘湧入聲援 2疑點遭網友質疑
小甜甜日前退出宋逸民所屬的「藝起發光」教會，結果意外爆發教會黑料連環炸，有人力挺牧師宋逸民，但也有不少曾待在教會的藝人持續出面爆料，引起話題。對於爭議，「藝起發光」26日則也在臉書發文，沒想到短短6分鐘，就引來大批明星教友力挺，不少則留言開頭幾乎都相似外，內容更是長篇大論，讓事件繼續成為羅生門。
編輯中心/綜合報導
近日宋逸民所屬教會「藝起發光」連環被爆黑料，先是被指控要上繳收入也不得與理念不相同的弟兄聯絡以外，甚至資深媒體人王瑞玲，還爆出教會曾說「擦肩死亡太魯閣號」是造假，一切都只是逢場作戲，隨後有多位前教友都出面指控教會內幕，引起話題。
然而經過一連串爆料，26日「藝起發光」在臉書上發聲，引用聖經來表達心聲「出埃及記14:14 耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」結果貼文才貼出不到6分鐘，就有多位藝人教友聲援，包括主播鄭亦真、林道遠、林道遠的老婆、陳宇風和黃少谷等等，隨後也更有許多教會核心人物也陸續出現。
不過聲援的內容讓不少網友感到驚訝的是，發文短短幾分鐘時間內，許多星友的聲援都是「長篇大論」，遭質疑是否發文前已經有先擬定留言內容；另外則是多位藝人的聲援留言起手式都是「這幾天的許多報導」、「最近的新聞」、「最近發生的事」讓他們感到錯愕，相近的內容也受到部分質疑，而當事人宋逸民面對眾多指控爆料，目前仍然還未出面回應。（編輯：張嘉哲）